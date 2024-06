Presidentes da Fundetec e Acic são premiados

Cascavel – O presidente da Acic, Siro Canabarro, foi eleito na noite da última quinta-feira (13), “Personalidade Destaque em Inovação”. A revelação dos vencedores do prêmio foi feita no primeiro dia de atividades da segunda edição do Summit Iguassu Valley, finalizado na sexta-feira (14), no Grande Carimã Hotel, em Foz do Iguaçu.



Siro concorreu na categoria de Médias Empresas e Startups. Outros dois diretores da Acic também foram indicados como finalistas: o Vice-Presidente de Inovação, Carlos Guedes, na categoria Micros e Pequenas Empresas/Startups, e o vice-presidente para Assuntos do Agronegócio, Dilvo Grolli, na de Grandes Empresas.



Depois do anúncio, Siro agradeceu a todos que, de alguma forma, contribuíram para o seu crescimento pessoal e profissional ao longo de sua trajetória de vida. “Sou muito grato a todos. A inovação está presente nos meus negócios e em tudo o que faço há muitos anos. Sou um entusiasta das novas tecnologias como ferramentas indispensáveis para construir empresas ainda mais dinâmicas e eficientes e para um mundo melhor a todos”, afirmou Siro, ao destacar o Summit Iguassu Valley como um dos grandes eventos da inovação do País.

Fundetec

O presidente da Fundetec, Alcione Gomes, também foi chamado ao palco principal do Summit Iguassu Valley 2024, após ser anunciado como o grande vencedor na categoria Personalidade Destaque em Inovação/Organizações Políticas. A premiação das categorias que concorriam ao troféu aconteceu após um dia repleto de atividades. Em seu discurso de agradecimento, Alcione fez questão de lembrar e agradecer à sua equipe pelos mais de sete anos de gestão no Parque de Agroinovação Fundetec e pela criação da Estação Hub One, inaugurada em março deste ano. “Sem essa equipe da Fundetec esse prêmio seria impossível”, afirmou o presidente.



A Estação Hub One está presente no espaço de 4,5 mil metros quadrados no Grand Carimã Resort & Convention Center com o podcast do Summit Iguassu Valley, apoio na comunicação e no desenvolvimento da rotina com os organizadores. A recém-criada Agência de Inteligência e Fomento de Cascavel já é destaque no cenário do maior ecossistema de inovação do Brasil, e concorria na categoria Inovação em Processos de Negócios.

O evento

O Summit conta com a participação de atores de várias áreas ligadas aos novos conhecimentos. Uma das propostas do evento é contribuir para desenvolver atividades conjuntas entre Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Paraguai, Peru e Uruguai, visando a construção de soluções logísticas com custos competitivos em âmbito internacional, atração de novos investimentos e estímulo ao comércio e turismo entre os países do Cone Sul.



O Summit é realizado pelo Iguassu Valley, ACIFI (Associação Comercial e Empresarial de Foz do Iguaçu) e POD (Programa Oeste em Desenvolvimento). O evento conta com apoio e ativa participação do Governo do Estado via secretarias de Inovação, Modernização e Transformação Digital, Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Planejamento, Fundação Araucária, Fomento Paraná, Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná, Celepar e Copel.