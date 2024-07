Presidente de Transitar esclarece dúvidas sobre novo modelo do EstaR

Desde o dia 1º de julho um novo modelo do EstaR (Estacionamento Regulamentado) passou a funcionar em Cascavel. A principal mudança é que, ao contrário do modelo antigo, que utilizava os parquímetros e/ou os cartões de estacionamento, o motorista não precisa pagar para estacionar, mas não poderá permanecer na vaga por mais de duas horas. A partir deste período, o dono do veículo estará sujeiro a multa no valor de R$ 195,23 e cinco pontos na carteira.

O veículo da fiscalização está equipado com uma câmera com OCR (reconhecimento de caractere óptico) e que faz a leitura da placa. Outra câmera faz a foto panorâmica para situar o veículo onde que ele está estacionado, para verificar qual o local correto que está estacionando. Já a terceira câmera é a de identificação de características, usada para a questão de segurança pública.

Para as vagas nos “bolsões” e de motocicletas, agentes de trânsito fazem a fiscalização. Eles têm celulares com o mesmo sistema dos veículos, então realizam o trabalho de monitoramento de forma presencial.

Apesar das informações divulgadas pela Transitar, com apoio dos veículos de comunicação, muitas pessoas ainda estão com dúvidas sobre como estacionar na área central. Para esclarecer estes questionamentos, a presidente da Transitar, Simoni Soares, publicou um vídeo repassando as orientações detalhadamente. Assista abaixo:

Cascavel tem atualmente 5.720 vagas do EstaR, mas a ideia é ampliar sem que impacte no custo do sistema, como é o caso da Carlos Gomes e da Rocha Pombo, locais que estão atualmente desassistidos.