Prêmios de R$ 1.000 do Nota Paraná saem para moradores de 44 cidades

Consumidores de 44 municípios foram premiados nesta quinta-feira (07) com R$ 1 mil pelo programa Nota Paraná. Ao todo, 100 ganhadores de várias regiões do Estado receberam o prêmio intermediário do sorteio.

As cidades contempladas são Agudos do Sul, Araucária, Assis Chateaubriand, Cambé, Campo Largo, Campo Mourão, Colombo, Cornélio Procópio, Curitiba, Goioerê, Guarapuava, Ibiporã, Iguaraçu, Itaipulândia, Lapa, Londrina, Mamborê, Mandirituba, Marechal Cândido Rondon, Maringá, Missal, Novo Itacolomi, Ortigueira, Palotina, Paranaguá, Paranavaí, Pato Branco, Pinhais, Piraquara, Ponta Grossa, Pontal do Paraná, Primeiro de Maio, Prudentópolis, Quitandinha, Santa Maria do Oeste, Santo Antônio do Sudoeste, São Carlos do Ivaí, São José dos Pinhais, São Mateus do Sul, São Paulo, Sarandi, Telêmaco Borba, Toledo e Umuarama.

Outros prêmios

Outros 35 mil participantes levaram prêmios de R$ 50. No total, 35.102 ganhadores que dividiram os R$ 2 milhões oferecidos pela Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa), que incentiva o uso de documentos fiscais nas compras.

O prêmio principal, de R$ 100 mil, foi entregue para um consumidor de Tijucas do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba. Além dele, uma moradora de Bom Sucesso do Sul, na região Sudoeste, recebeu R$ 50 mil.