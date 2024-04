Prefeitura reforça quadro de servidores com nova convocação

A Prefeitura de Cascavel publicou hoje (19) editais convocando aprovados em concursos públicos para reforçar o quadro de profissionais das áreas de Saúde, Educação, Assistência Social e Segurança.

Ao todo foram convocados 122 candidatos que irão atuar na rede municipal, sendo que 80 deles são para suprir a demanda da Secretaria de Educação.

Foram convocados Motoristas II, Educadores Sociais Feminino e Masculino, Tradutores e Intérpretes de Libras, Guardas Civis Patrimoniais e Agentes de Apoio.

Para fazer parte do quadro de servidores do Município, os convocados terão que passar por outras fases obrigatórias do certame, como exame pré-admissional e apresentação de documentos.

Os editais de convocação já estão disponíveis na página da Prefeitura, no link: https://cascavel.atende.net/subportal/concursos-e-testes-seletivos/pagina/editais-de-convocacao e no órgão Oficial do Município https://cascavel.atende.net/diariooficial/edicao

Importante informar que existem mais editais de convocações previstos para serem publicados no próximos dias.

Além do edital de convocação, os candidatos serão avisados da convocação por mensagens de texto e e-mail.

Fonte: Secom