Prefeito de Cascavel está em São Paulo para pedir celeridade no translado de vítimas

O prefeito de Cascavel, Leonaldo Paranhos, embarcou para São Paulo na manhã deste domingo (11) com o objetivo de definir os detalhes do traslado dos corpos das vítimas do acidente aéreo da Voepass. A aeronave, que havia decolado de Cascavel com destino a Guarulhos, caiu em Vinhedo (SP) na última sexta-feira (9), causando a morte de 62 pessoas entre tripulantes e passageiros

Em São Paulo, o prefeito participa de uma reunião no Instituto Médico Legal (IML) para discutir com as autoridades locais o procedimento de liberação dos corpos. A principal questão a ser definida é se os traslados ocorrerão de forma individual, à medida que cada vítima for identificada, ou se haverá um transporte coletivo.

Paranhos também aproveitará a viagem para se encontrar com os familiares das vítimas, que estão hospedados em um hotel na capital paulista. O prefeito já havia conversado com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, sobre o assunto, e a reunião de hoje visa detalhar os procedimentos.

A presidente da Transitar, Simoni Soares, e o presidente da Acesc, Beto Guilherme, acompanham o prefeito na viagem. O Município de Cascavel disponibilizou o Centro de Eventos para a realização dos velórios das vítimas.

Via: SOT/Luiz Felipe Max – Foto: Redes Sociais