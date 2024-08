Veja quem são as 62 vítimas que perderam a vida no voo 2283

Um avião da companhia aérea VoePass decolou de Cascavel pouco antes do meio-dia com rumo ao Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, porém, com causas que ainda serão apuradas, o voo 2283 caiu em um condomínio na cidade de Vinhedo, cerca de 100 quilômetros de Guarulhos.

Passageiros do voo 2283

1- ROSANGELA SOUZA

Rosangela Souza era de São Paulo. Ela estava no Paraná onde participou de uma convenção da empresa GhelPlus, em Ampére, no sudoeste do Estado. Ela estava voltando para casa.

2- ELIANE ANDRADE FREIRE

Eliane Andrade Freire era farmacêutica. Formada em farmácia pela Universidade Bandeirante de São Paulo e especialista em homeopatia, Eliane trabalhava como supervisora na área de garantia de qualidade na empresa Prati-Donaduzzi, em Toledo. Ela embarcou e estava indo visitar a família.

3 – LUCIANI CAVALCANTI

Luciani Cavalcanti era de São Paulo. Ela estava no Paraná onde participou de uma convenção da empresa GhelPlus, em Ampére, no sudoeste do Estado.

4 – JOSE LEONEL FERREIRA

O médico Leonel Ferreira morava em Cascavel. Ele era dono do Centro de Imagem instalado na cidade em 1994. Se formou em medicina na Universidade de Taubaté, fez residência em radiologia no Hospital do Servidor Público Estadual de São Paulo (IAMSPE) e se tornou mestre em Engenharia Biomédica.

O profissional atuava como membro titular do Colégio Brasileiro de Radiologia e como Professor Assistente do Curso de Medicina e Residência Médica na Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE).

O médico seguia para São Paulo, onde visitaria e passaria o dia dos pais com o filho.

5 – DENILDA ACORDI

Denilda Acordi era moradora de Três Barras e ministra da eucaristia da cidade, saiu de Cascavel com destino à Brasília, ela estava indo ao Distrito Federal para cuidar de sua mãe, de 92 anos.

6 – MARIA AUXILIADORA VAZ DE ARRUDA

Maria Auxiliadora Vaz de Arruda era casada com José Cloves Arruda, eles eram moradores de Guaratinguetá.

Maria Auxiliadora, conhecida como Dora, e José Cloves, prestavam serviços na APAE e na Igreja São Pedro.

7 – JOSE CLOVES ARRUDA

José Cloves Arruda era casado com Maria Auxiliadora Vaz de Arruda e moravam em Guaratinguetá

8 – NELVIO JOSE HUBNER

Nélvio José Hubner era casado com Gracinda Marina Castelo da Silva. Ele iniciou sua trajetória na Prefeitura de Toledo em 2011 e atuava como Procurador Municipal. Casados há 25 anos, os dois deixam três filhos.

A Prefeitura de Toledo publicou uma nota de pesar pela morte do casal.

9 – GRACINDA MARINA CASTELO DA SILVA

Gracinda Marina Castelo da Silva e o marido Nélvio José Hubner eram moradores de Toedo.

Formada em engenharia química pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE), mestre e doutora em engenharia química pela Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), a Gracinda atuava na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, em Toledo.

10 – RONALDO CAVALIERE

O representante comercial Ronaldo Cavaliere, de 43 anos, morava em Maceió.

Natural de Ubatuba (SP), Ronaldo Cavaliere morava em Maceió para acompanhar o crescimento do único filho.

Representante comercial de várias empresas, Cavaliere participou de uma convenção de vendas do Grupo GhelPlus, em Ampére.

11 – SILVIA CRISTINA OSAKI

A professora Silvia Cristina Osaki era médica veterinária. Formada em Medicina Veterinária pela Universidade Estadual de Londrina (UEL) em 1996, Silvia fazia parte do quadro de professores da Universidade Federal do Paraná desde 2009.

A Universidade Federal do Paraná (UFPR) publicou uma nota de pesar pela morte da docente.

12 – WLISSES OLIVEIRA

O empresário cearense Wlisses Oliveira atuava no ramo da construção civil em Fortaleza. Ele também estava em uma convenção de vendas do Grupo GhelPlus, em Ampére.

13 – HIALES CARPINE FODRA

Hiales Fodra e a esposa Daniela Schulz eram moradores de Ubiratã.

Ele era policial rodoviário federal.

Eles seguiram até o Aeroporto de Cascavel, que fica a 82 km de Ubiratã, onde embarcaram no voo que os deixaria no Aeroporto Internacional de Guarulhos. No estado de São Paulo, fariam conexão para ir aos Estados Unidos.

A Polícia Rodoviária Federal emitiu uma nota de condolências após a morte do casal.

14 – DANIELA SCHULZ FODRA

Daniela Schulz era casada com Hiales Carpine Fodra.

Ela era fisiculturista e iria viajar com o marido para os Estados Unidos.

15 – REGICLAUDIO FREITAS

Outro empresário cearense que estava no voo era Regiclaudio Rodrigues Freitas, que eram sócio da empresa RF Construções.

Ele também estava em uma convenção de vendas do Grupo GhelPlus, em Ampére.

16 – SIMONE MIRIAN RIZENTAL

Ex-professora da APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais), Simone Mirian Rizental é ponta-grossense.

17 – JOSGLEIDYS GONZALEZ

Josgleidys Gonzalez viajava com o filho Joslan Perez e com a mãe dela, Maria Parra. Eles eram venezuelanos e vieram ao Brasil devido a um problema de saúde do menino. Depois do tratamento em São Paulo, forma morar em Cascavel. Eles estavam indo para São Paulo fazer documentação para que pudessem ir à Colombia.

18 – MARIA PARRA

Mãe de Josgleidys e avó de Joslan. Eles iriam a São Paulo fazer a documentação para que pudessem ir para a Colômbia onde vivem parentes da avó.

19 – JOSLAN PEREZ

O menino venezuelano Joslan Perez, de 4 anos viajava com a mãe e com a avó.

20 – MAURO BEDIN

Mauro Bedin viajava com a namorada Rosângela Maria. Ele era servidor da Sanepar. Eles moravam em Guaíra.

21 – ROSANGELA MARIA DE OLIVEIRA

Rosângela Maria viajava com o namorado Mauro Bedin. Eles eram de Guaíra.

22 – ANTONIO DEOCLIDES ZINI JUNIOR

Antonio Deoclides Zini Junior, ex-goleiro do Cascavel Futsal e empresário, e a esposa, Kharine Gavlik Pessoa Zini, fisioterapeuta, moradores de Cascavel estavam no avião.

23 – KHARINE GAVLIK PESSOA ZINI

Kharine Gavlik Pessoa Zini, fisioterapeuta, viajava com o marido Antonio Deoclides Zini Junior.

24 – MAURO SGUARIZI

Ex-morador de Itaipulândia, Mauro Junior Sguarize Zeczkowsk, de 31 anos, era DJ na cidade de Guarulhos e voltava para casa. Ele estava no Oeste visitando parentes em Itaipulândia.

25 – LEONARDO HENRIQUE DA SILVA

O jovem casal Leonardo Henrique da Silva e Hadassa Maria da Silva estão entre as vítimas.

Leonardo Silva cursava educação física no Centro Universitário da Fundação Assis Gurgacz e a Hadassa trabalhava em uma empresa de gestão empresarial.

26 – MARIA VALDETE BARTNIK

Maria Valdete Bartnik de 61 anos e Renato Bartnik de 65 anos estavam indo para o Rio de Janeiro visitar o irmão de Renato. O casal morava em Cascavel.

Maria era dona de casa e Renato aposentado, mas continuava trabalhando como caminhoneiro. O casal deixa três filhos.

27 – RENATO BARTNIK

Renato Bartnik de 65 e a esposa Maria Valdete Bartnik de 61 anos, estavam no voo. Eles estavam indo para o Rio de Janeiro visitar o irmão de Renato. O casal morava em Cascavel.

Maria era dona de casa e Renato aposentado, mas continuava trabalhando como caminhoneiro. O casal deixa três filhos.

28 – HADASSA MARIA DA SILVA

Hadassa Maria da Silva viajava com o namorado Leonardo Henrique da Silva.

Leonardo Silva cursava educação física no Centro Universitário da Fundação Assis Gurgacz e a Hadassa trabalhava em uma empresa de gestão empresarial.

29 – RAPHAEL BOHNE

Raphael Bohne era empresário no Ceará. Ele estava em Ampére, no sudoeste do Paraná onde participou de uma convenção da empresa GhelPlus.

30 – RENATO LIMA

31 – RAFAEL ALVES

32 – LUCAS FELIPE COSTA CAMARGO

Lucas Felipe Costa Camargo viajava com a mãe dele, Adrielle Costa.

Lucas Felipe Costa Camargo cursava direito. Ele atuava como estagiário da Secretaria da 1ª Vara de Família e Sucessões, Registros Públicos e Corregedoria do Foro Extrajudicial da Comarca de Cascavel. Lucas iria completar 22 anos no próximo dia 20 de agosto e atuava há quase dois anos no Tribunal paranaense.

O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (TJPR) publicou uma nota de pesar.

33 – ADRIELLE COSTA

Adrielle Costa viajava com o filho, Lucas Felipe Costa Camargo.

Adrielle trabalhava em um laboratório em Cascavel.

34 – LAIANA VASATTA

A advogada cascavelense Laiana Vasatta trabalhava nas áreas civil e tributária, mas também focava em ações aéreas.

Pelas redes sociais, a advogada repassava dicas importantes sobre burocracias envolvendo voos, como cancelamentos.

35 – ANA CAROLINE REDIVO

A nutricionista Ana Caroline Redivo era especialista em medicina funcional integrativa, a profissional compartilhava dicas sobre alimentação e estilo de vida nas redes sociais.

36 – JOSE CARLOS COPETTI

José Carlos Copetti, natural de Jacareí, São Paulo, José tinha 45 anos e viajava a trabalho, ele era gerente de logística. Deixa a mulher e três filhos.

37 – ANDRE MICHEL

André Armindo Michel, era representante comercial de 52 anos, nasceu e foi criado em Campo Bom, onde também residia.

Ele deixa a esposa e uma filha de 13 anos.

38 – SARAH SELLA LANGER

A médica alergista Sarah Sella Langer era formada em medicina na Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE) e com um vasto currículo, a profissional atuava como imunologista na Clínica Petit e pediatra do pronto-socorro do Hospital Universitário do Oeste do Paraná (HOUP).

39 – EDILSON HOBOLD

Edilson Hobold, de 52 anos era arbitro de Judo. Ele estava a caminho do Campeonato Brasileiro Sub-21, em Lauro de Freitas-BA, onde atuaria na arbitragem como um dos superiores de área.

A Federação Paranaense de Judô (F.PR.JUDÔ) publicou uma nota de pesar, pela morte do profissional.

40 – RAFAEL FERNANDO DOS SANTOS

Rafael Fernando dos Santos, de 41 anos, e sua filha Liz Ibba dos Santos, de 3 anos também estavam no voo.

Rafael, natural de Florianópolis, trabalhava como programador no Ministério Público de Santa Catarina (MPSC), especificamente no Setor de Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas (SEDEM). Ele viajava para buscar a filha Liz, que morava com a mãe em Cascavel, para juntos celebrarem o Dia dos Pais em Santa Catarina. O plano era fazer uma escala em São Paulo antes de seguir para Florianópolis.

41 – LIZ IBBA DOS SANTOS

A menina Liz Ibba dos Santos, de 3 anos, estava acompanhada do pai Rafael Fernando dos Santos. A pequena é filha da Adriana Ibba, jornalista em Cascavel.

42 – PAULO ALVES

Paulo Henrique Silva Alves, de 40 anos era engenheiro sanitarista e ambiental, nasceu em Florianópolis. Ele era casado, mas viajava sozinho.

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina (Crea-SC) emitiu nota de pesar pela morte do profissional.

43 – PEDRO GUSSON DO NASCIMENTO

Pedro Gabriel Gusson do Nascimento, morador de Bom Jesus dos Perdões, cidade no interior de São Paulo também estava no avião.

Pedro Gabriel era casado e estava viajando a trabalho. Ele trabalhava como analista de pesquisa de mercado, na área comercial de uma indústria de pias e cubas, que tem sede em Ampére.

44 – ROSANA SANTOS XAVIER

Rosana Santos Xavier morava no estado de São Paula e retornava para casa.

45 – THIAGO ALMEIDA PAULA

O empresário cearense Thiago Almeida Paula voltava para casa junto com outros empresários, após uma convenção em Ampére, no sudoeste do Estado.

46 – ADRIANA SANTOS

Adriana Maria Dalfavo Santos era cartorária. Ela era casada com Ricardo Esteves Santos, do Cartório Esteves, mas viajava sozinha. O destino final da cascavelense era Maceió, no estado de Alagoas, onde ela iria prestar concurso.

47 – DEONIR SECCO

Deonir Secco era professor e lecionava no Campus Cascavel no curso de Engenharia Agrícola. Ele coordenava o laboratório de Física do Solo e foi líder de grupo de pesquisa.

A Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste), publicou em nota suas condolências.

48 – ALIPIO SANTOS NETO

Alípio Camilo dos Santos Neto, o “Bolinha”, de 36 anos e natural de Monte Carmelo.

Alípio trabalhava há 16 anos em uma empresa de processamento de proteína animal e estava em Cascavel a trabalho.

Em nota a BRF, empresa em que o passageiro trabalhava, lamentou o seu falecimento.

49 – RAQUEL RIBEIRO MOREIRA

Raquel Moreira era professora da Unioeste e atualmente era credenciada no Programa de pós-graduação em Letras.

Em nota, a universidade publicou suas condolências.

50 – ADRIANO DA LUCA BUENO

Adriano Daluca Bueno, completaria 48 anos no próximo domingo. O profissional era contratado pelo Estado do Paraná, via PSS (Processo Seletivo Simplificado), e estava lotado no Colégio Estadual Dario Vellozo no município de Toledo.

51 – MIGUEL ARCANJO RODRIDUES JUNIOR

Miguel Arcanjo Rodrigues Junior, soldado do exército Brasileiro, está na lista dos mortos.

52 – DIOGO AVILA

Diogo Avila, Gerente Distrital da Biolab, foi uma das vítimas do acidente aéreo. Ele morava em Florianópolis.

A Cooperativa dos Propagandistas emitiu uma nota de falecimento, confira:

A Biolab, empresa em que Diogo trabalhava, também emitiu um comunicado:

53 – LUCIANO TRINDADE ALVES

Luciano Trindade Alves estava em Cascavel para aplicar treinamento em uma empresa de tintas. Ele é morador de São Bernardo do Campo e trabalhava como colorista em uma fabricante de tintas.

54 – ISABELLA SANTANA POZZUOLI

Isabella Santana Pozzuoli fez uma última publicação nas redes sociais antes de embarcar em avião que caiu em Vinhedo, interior de São Paulo, na tarde desta sexta-feira (09).

No vídeo, publicado no instagram, a jovem mostra a mala preta em frente ao avião, no Aeroporto de Cascavel.

55 – TIAGO AZEVEDO

56 – MARIANA BELIM

Mariana Belim era médica residente no Uopeccan em Cascavel.

Marina estava em seu terceiro ano de residência e iria se formar como oncologista em março de 2025, e tinha recém-casado.

O Hospital do Câncer Uopecan publicou uma nota de pesar:

57 – ARIANNE RISSO

Arianne Risso era médica residente no Uopeccan em Cascavel.

Já Arianne estava em seu segundo ano de residência, veio de Fernandópolis, São Paulo, para trabalhar na área. Amigos e colegas de trabalho postaram condolências as duas.

O Hospital do Câncer Uopecan publicou uma nota de pesar:

58 – CONSTANTINO THÉ MAIA

O pernambucano, vivia no Rio Grande do Norte há mais de 30 anos, estava no avião retornando para casa após participar de uma convenção de vendedores em Ampére, no Sudoeste do Paraná.

“Ele estava muito feliz. Mandou fotos dentro de tudo, da convenção. Não teve despedida, foi tudo igual”, disse Miriam, uma dos quatro irmãos de Constantino.

A relação dele com a família se estendia para o campo profissional, com atuação de familiares na empresa de representação comercial que ele era proprietário.

Chamado de Tino por irmãos e sobrinhos, Constantino deixa esposa, com quem era casado há 25 anos, e dois filhos.

Tripulantes do voo 2283

59 – DEBORA SOPER AVILA

Uma das comissárias de bordo do avião ATR-72 da Voepass, era Debora Soper Avila, de 29 anos.

Natural de Porto Alegre, a profissional se descrevia como uma “apaixonada pela aviação”. A comissária trabalhava desde março de 2023 na Voepass, a antiga Passaredo. Formada em gestão de recursos humanos, Debora já havia trabalhado em outra companhia aérea entre 2018 e 2019.

60 – RUBIA SILVA DE LIMA

A comissária de bordo Rubia Silva de Lima morava com os pais e os irmãos em Bonfim Paulista, distrito de Ribeirão Preto. Ela tinha 41 anos e atuava há 14 anos na companhia aérea.

61 – HUMBERTO DE CAMPOS ALENCAR E SILVA

Humberto de Campos Alencar e Silva de 61 anos era copiloto do avião da Voepass.

62 – DANILO SANTOS ROMANO

Danilo Santos Romano, de 35 anos, era o comandante do avião.

Palmeirense roxo e considerado um excelente aviador, ele possuía mais de dez anos de experiência na área, segundo informações de seu perfil no LinkedIn.

O comandante pilotava diversos tipos de aeronaves, incluindo modelos Airbus A320 e A330, e já havia operado em rotas internacionais. Sua dedicação à profissão era notável, e ele era admirado por sua competência e profissionalismo.