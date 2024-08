Tragédia do voo 2283 da  VoePass tira vida de 62 pessoas

O Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos) fará uma investigação minuciosa para identificar as causas do desastre aéreo, o 5º que tirou mais vidas na história da aviação do Brasil em território nacional. Em coletiva de imprensa, o órgão informou que a aeronave passou por uma área com alerta para congelamento, o que pode ser uma das possíveis causas da tragédia, tendo em vista as evidências de formação de gelo na estrutura do avião.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 13h25 para prestar atendimentos em uma ocorrência de queda de avião. Chegando ao local, os militares puderam apenas constatar as mortes e apagar as chamas. O cenário era de destruição total. A bordo do avião estavam 58 passageiros e quatro tripulantes. As vítimas eram moradores de Cascavel, Toledo e diversas outras cidades.

A sexta-feira, 9 de agosto de 2024, véspera do fim de semana em que se celebra o “Dia dos Pais”, está marcada pelo trágico acidente aéreo que tirou a vida de 62 pessoas e deixou Cascavel, o Paraná e o Brasil de luto. Um avião da companhia aérea VoePass decolou de Cascavel pouco antes do meio-dia com rumo ao Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, porém, com causas que ainda serão apuradas, o voo 2283 caiu em um condomínio na cidade de Vinhedo, cerca de 100 quilômetros de Guarulhos.

Entre as 61 vítimas do voo 2283 da VoePass, que decolou de Cascavel às 11h58 desta sexta-feira, com destino a Guarulhos e caiu por volta das 13h20 na cidade de Vinhedo, interior de São Paulo, constam professores e alunos da Unioeste. Confira abaixo a nota emitida pela universidade: É com profundo pesar que a Universidade […]

O representante comercial Constantino Thé Maia, morador de Parnamirim, cidade da grande Natal (RN), é a 62° vítima do voo 2283 da VoePass, que caiu em Vinhedo/SP na tarde de ontem (9). O nome de Constantino não apareceu na lista oficial dos passageiros que estavam no voo, mas a Companhia Aérea entrou em contato com […]

Especialistas da aviação disseram que a aeronave caiu numa manobra chamada de “parafuso chato”. Vídeos feitos por populares registraram o momento da queda e a explosão do avião dentro do condomínio, no quintal de um imóvel. Apesar de ser um local habitado, não houve vítimas em terra.

Luto

O Governo do Estado decretou luto oficial por conta do desastre. “O povo do Paraná abraça a cidade de Cascavel. Que Deus conforte amigos e familiares das vítimas desse trágico acidente. Estamos colocando todas as nossas forças à disposição para ajudar”, disse o governador Ratinho Junior.

A Prefeitura de Cascavel também decretou luto de três dias. O Município e a Gestão do Aeroporto montaram uma operação de emergência para dar suporte aos familiares enlutados que foram até o aeroporto em busca de informações. “É uma tarde muito triste para todos nós, lamentavelmente”, disse o prefeito Leonaldo Paranhos.

O avião

A aeronave era um ATR-72, modelo da fabricante europeia ATR com capacidade para 68 pessoas. Este tipo de avião é movido a hélices, não por motor a jato. Entretanto, o modelo é considerado como um dos mais modernos e seguros. Além do avião da VoePass, a Azul Linhas Aéreas também opera com um ATR no Aeroporto Regional do Oeste. A aeronave faz o trajeto de Cascavel a Curitiba.

Polícia do Paraná vai auxiliar

A Polícia Científica do Paraná vai ajudar a Polícia Científica de São Paulo para a coleta de dados dos familiares e das vítimas do acidente aéreo em Vinhedo, por meio do protocolo de DVI (Identificação de Vítimas de Desastres), já acionado. Em Cascavel será disponibilizado atendimento às famílias das vítimas da cidade. Os policiais científicos também vão otimizar o repasse e a coleta de informações, incluindo amostras de perfil genético, além de documentações odontológicas e médicas.

Já foram deslocados servidores que trabalham com antropologia forense de Foz do Iguaçu para Cascavel. Eles vão trabalhar na sede da Polícia Científica na cidade. “Nos solidarizamos com as famílias das vítimas e colocamos toda a nossa estrutura à disposição do Governo de São Paulo para auxiliar no que for preciso nesse momento. Nossos profissionais vão trabalhar para ajudar a população de Cascavel”, afirmou o secretário da Segurança Pública, Hudson Leôncio Teixeira.

Cenipa está com caixas-pretas da aeronave da VoePass

Os técnicos do Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos) já estão com os gravadores de dados e de voz da aeronave que caiu em Vinhedo. Os equipamentos serão encaminhados para Brasília para análise dos dados. Segundo o chefe do Cenipa, brigadeiro do ar Marcelo Moreno, são dois gravadores: o Cockpit Voice Recorder, que grava as vozes dos pilotos e todo o som da cabine, e o Flight Data Recorder, que grava informações técnicas como velocidade da aeronave, inclinação, se estava com os flaps ou o trem de pouso baixado.

“Isso é importante para a investigação, para gente conseguir reconstruir o acidente, de forma a entender aquela ocorrência para entregar a prevenção de acidentes e a segurança de transporte para a sociedade”, explicou. Ele informou que os dados serão analisados com a maior celeridade possível, mas a investigação vai depender do estado em que os equipamentos foram encontrados.

“Depende do grau de destruição dos gravadores. Nós temos capacidade de fazer a extração estando os gravadores até muito danificados, mas depende de cada evento. Porventura, teremos que levar para o fabricante dos gravadores, nos Estados Unidos, pois temos grande necessidade de descobrir o que aconteceu. Não consigo dizer agora com quanto tempo isso irá acontecer”, informou Moreno.

Atualmente, existem dois laboratórios no Hemisfério Sul com capacidade de analisar as caixas pretas, um na Austrália e outro no Cenipa, em Brasília.

Investigação

O Cenipa não adiantou quais seriam as causas do acidente. Moreno informou que todas as informações sobre o voo serão analisadas para a elaboração do relatório final sobre o acidente. “Tudo é muito importante para a nossa informação. A nossa investigação é integrativa e envolve fatores humanos, operacionais e materiais. Todas as informações, sejam elas de controle aéreo, de meteorologia, tudo será coletado na primeira fase para posterior análise dos dados”, disse.

Passageiros do voo 2283

1- ROSANGELA SOUZA

2- ELIANE ANDRADE FREIRE

3 – LUCIANI CAVALCANTI

4 – JOSE FER

5 – DENILDA ACORDI

6 – MARIA AUXILIADORA VAZ DE ARRUDA

7 – JOSE CLOVES ARRUDA

8 – NELVIO JOSE HUBNER

9 – GRACINDA MARINA CASTELO DA SILVA

10 – RONALDO CAVALIERE

11 – SILVIA CRISTINA OSAKI

12 – WLISSES OLIVEIRA

13 – HIALES CARPINE FODRA

14 – DANIELA SCHULZ FODRA

15 – REGICLAUDIO FREITAS

16 – SIMONE MIRIAN RIZENTAL

17 – JOSGLEIDYS GONZALEZ

18 – MARIA PARRA

19 – JOSLAN PEREZ

20 – MAURO BEDIN

21 – ROSANGELA MARIA DE OLIVEIRA

22 – ANTONIO DEOCLIDES ZINI JUNIOR

23 – KHARINE GAVLIK PESSOA ZINI

24 – MAURO SGUARIZI

25 – LEONARDO HENRIQUE DA SILVA

26 – MARIA VALDETE BARTNIK

27 – RENATO BARTNIK

28 – HADASSA MARIA DA SILVA

29 – RAPHAEL BOHNE

30 – RENATO LIMA

31 – RAFAEL ALVES

32 – LUCAS FELIPE COSTA CAMARGO

33 – ADRIELLE COSTA

34 – LAIANA VASATTA

35 – ANA CAROLINE REDIVO

36 – JOSE CARLOS COPETTI

37 – ANDRE MICHEL

38 – SARAH SELLA LANGER

39 – EDILSON HOBOLD

40 – RAFAEL FERNANDO DOS SANTOS

41 – LIZ IBBA DOS SANTOS

42 – PAULO ALVES

43 – PEDRO GUSSON DO NASCIMENTO

44 – ROSANA SANTOS XAVIER

45 – THIAGO ALMEIDA PAULA

46 – ADRIANA SANTOS

47 – DEONIR SECCO

48 – ALIPIO SANTOS NETO

49 – RAQUEL RIBEIRO MOREIRA

50 – ADRIANO DA LUCA BUENO

51 – MIGUEL ARCANJO RODRIDUES JUNIOR

52 – DIOGO AVILA

53 – LUCIANO TRINDADE ALVES

54 – ISABELLA SANTANA POZZUOLI

55 – TIAGO AZEVEDO

56 – MARIANA BELIM

57 – ARIANNE RISSO

58 – CONSTANTINO THÉ MAIA

Tripulantes do voo 2283

59 – DEBORA SOPER AVILA

60 – RUBIA SILVA DE LIMA

61 – HUMBERTO DE CAMPOS ALENCAR E SILVA

62 – DANILO SANTOS ROMANO