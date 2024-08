Sem nome na lista, morador do RN é a 62ª vítima do voo 2283

O representante comercial Constantino Thé Maia, morador de Parnamirim, cidade da grande Natal (RN), é a 62° vítima do voo 2283 da VoePass, que caiu em Vinhedo/SP na tarde de ontem (9). O nome de Constantino não apareceu na lista oficial dos passageiros que estavam no voo, mas a Companhia Aérea entrou em contato com a família confirmando que ele era uma das vítimas da tragédia e solicitando à presença de familiares em São Paulo.

A empresa ainda investiga o porque do nome de Constantino não estar na lista dos passageiros a bordo do avião ATR-72, que decolou em Cascavel, com destino ao Aeroporto Internacional de Guarulhos.

A governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra lamentou em suas redes sociais a perda e prestou solidariedade aos familiares de Constantino.