Tragédia com aeronave que saiu de Cascavel e caiu em SP enluta o Brasil

O Brasil parou no início da tarde dessa sexta-feira diante de uma tragédia aérea sem precedentes registrada em Vinhedo, na região de Campinas, em São Paulo. Um avião que decolou do Aeroporto Cel. Adalberto Mendes da Silva , em Cascavel, às 11h58, caiu 13h20 com 58 passageiros e 4 tripulantes em um condomínio residencial. Não há sobreviventes, de acordo com informações repassadas pela Prefeitura de Vinhedo. Todas as emissoras de tevê do País dedicaram a programação à cobertura dessa tragédia aérea. Boa parte das vítimas é de Cascavel. A lista com os nomes ainda não foi divulgada pela empresa.

O avião ATR-72 do Voepass saiu de Ribeirão Preto às 5h30 com destino a Guarulhos. De lá, veio para Cascavel e decolou perto do meio-dia, novamente em direção a Guarulhos. Informações extraoficiais dão conta de que gelo teria formado nas asas da aeronave. Esse fator do acúmulo de gelo gera mais peso na estrutura.

As camadas congeladas modificam o arrasto da aeronave, afetando a sustentação em voo e provocando o risco de um estol. Reforçando que se trata de uma hipótese e essa informação não é oficial. Vai depender das investigações por parte da ANAC (Agência Nacional da Aviação Civil). Nas imagens que circulam nas redes sociais, o avião cai no que os especialistas chamam de parafuso chato.