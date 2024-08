Concluída retirada dos corpos de fuselagem do avião

Um avião da companhia aérea VoePass decolou de Cascavel pouco antes do meio-dia com rumo ao Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, porém, com causas que ainda serão apuradas, o voo 2283 caiu em um condomínio na cidade de Vinhedo, cerca de 100 quilômetros de Guarulhos. A tragédia deixou 62 pessoas mortas, sendo 58 passageiros […]

A unidade segue com atendimento ininterrupto e exclusivo às vítimas do acidente aéreo. Até o momento, 50 corpos foram enviados ao IML Central e o restante está a caminho do local. Duas vítimas já foram identificadas. Até agora, 30 corpos foram necropsiados e radiografados. O IML Central conta com mais de 40 médicos, além de equipes de odontologia legal, antropologia e radiologia. As demais ocorrências que seriam atendidas no local estão sendo direcionadas às unidades do IML nas zonas leste e oeste, que funcionarão 24 horas. O IML na zona norte também prestará apoio, durante o dia, para casos de clínica médica.

Segundo informado, os primeiros corpos devem começar a ser liberados para as famílias nas próximas horas.

O prefeito de Cascavel, Leonaldo Paranhos conversou com o governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas sobre o translado dos corpos, já que a maioria das vítimas era moradoras da região Oeste do Paraná.