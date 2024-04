PR representa 39% dos R$ 2 bi contratados pelo BRDE de janeiro a abril

O Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) atingiu a marca de R$ 2 bilhões em contratações nos primeiros quatro meses de 2024. O montante representa o dobro do registrado no mesmo período de 2023, quando alcançou R$ 1 bilhão.

Dos três estados do Sul onde o banco atua, o Paraná foi responsável por R$ 780 milhões, cerca de 39% do total, com mais de 1.300 contratos firmados. No mesmo período do ano passado, empresas do Estado haviam contratado R$ 434 milhões em 172 contratos, um salto de quase 80% nas operações.

Cerca de 41% foram destinados para o setor terciário da economia (comércio e serviços) e 25% para a indústria. Os demais setores envolvem agronegócio e projetos públicos com prefeituras, por exemplo. No Paraná, o BRDE já liberou neste ano R$ 237,4 milhões para micro, pequenas e médias empresas.

“Esses números não são apenas resultados de um trabalho conjunto, mas de um posicionamento do banco em captação de recursos nacionais e internacionais, de alinhamento de seus propósitos de sustentabilidade, operando financiamentos em projetos que, de fato, promovam o desenvolvimento social e econômico do Paraná e com as diretrizes do Governo do Estado”, analisou o diretor financeiro da instituição, Wilson Bley Lipski.

Segundo ele, a meta prevista esse ano é atingir R$ 5 bilhões nos três estados, sendo R$ 2 bilhões no Paraná. No ano passado foram R$ 5,8 bilhões, com R$ 2,05 bilhões financiados no Paraná.

CARTEIRA DE CRÉDITO – A carteira atual do BRDE é de R$ 17,83 bilhões, com 11.510 contratos ativos. São todos os financiamentos que o banco tem atualmente. No Paraná são R$ 6,43 bilhões. Apenas no Estado, a carteira da agência é maior que de outros grandes bancos de desenvolvimento do Brasil, como Desenbahia, com R$ 682 milhões, Desenvolve SP, com R$ 2,44 bilhões, e o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, com R$ 6,22 bilhões, de acordo com os seus respectivos portais de transparência.

“O BRDE é um dos principais bancos de desenvolvimento do País, incrementando todos os anos a sua capacidade de oferta de crédito. E o Paraná tem destaque nesse desempenho, ao efetivar importantes parcerias com cooperativas, indústrias e projetos de inovação”, completou Bley.

Fonte: AEN