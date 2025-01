Porto Seco tem movimentação recorde de R$ 50,5 bilhões na tríplice fronteira

Foz do Iguaçu - O Porto Seco de Foz do Iguaçu é um dos maiores Portos Secos da América Latina e conta com uma localização privilegiada entre Brasil, Paraguai e Argentina. Possui sistema integrado com o Siscomex, com os órgãos anuentes e com a cadeia logística, agilizando a liberação de cargas rodoviárias. Além disso, é o único Porto Seco do Brasil a oferecer Operação Noturna de Grãos a granel.

Foz do Iguaçu

Em 2024, o Porto Seco de Foz do Iguaçu bateu mais um recorde de movimentação no setor do comércio exterior. Ao longo dos doze meses do último ano foram movimentadas 5.622.542.391,78 toneladas de produtos e mercadorias resultando na cifra total de US$ 8.607.082.870,16. Utilizando como parâmetro a cotação do dólar em R$ 5,87, o valor em reais é de R$ 50,5 bilhões.

Os valores superam em 129,52% o total do peso e em 29,11% o montante da corrente do comércio exterior em relação ao ano de 2023.

Esta quantia está distribuída em 2.508.391.589,06 toneladas de produtos exportados, no valor de US$ 4.238.282.314,74, e 3.114.150.802,72 toneladas de produtos importados, no valor de US$ 4.368.800.555,42.

Fazendo uma abordagem por país, o fluxo de caminhões, entre exportações e importações, mostra o Paraguai, responsável por um fluxo em 2024 que totalizou a passagem de 73.809 caminhões na exportação e 77.914 caminhões na importação, com o total de 151.723 caminhões, representando 77,17% do total de caminhões. Por sua vez, a Argentina representou um fluxo total em 2024 de 9.234 caminhões na exportação e 35.642 caminhões na importação, com o total de 44.876 caminhões, representando 22,82% do total de caminhões. As importações representam 57,76% do fluxo de caminhões, enquanto que as exportações representam 42,24%.

O Porto Seco de Foz do Iguaçu reafirma sua liderança como um dos maiores da América Latina em movimentação de veículos e valores comercializados. O total de 196.599 caminhões liberados ao longo de 2024 representa um acréscimo de 11,65% em relação ao ano anterior.