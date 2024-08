Ponte entre Boa Vista da Aparecida e Três Barras do Paraná recebe melhorias

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), autarquia da Secretaria de Infraestrutura e Logística (SEIL), está avançando na recuperação da ponte sobre o Rio Tormenta e seus acessos, na PR-484, entre Boa Vista da Aparecida, na região Oeste, e Três Barras do Paraná, na região Centro-Sul. Ela tem 55 metros de extensão e 9 metros de largura, com duas faixas de rolamento.

A frente de trabalho já realizou a limpeza das superfícies de concreto com jato d’água de alta pressão, serviço que antecede o reparo e recuperação de avarias, fissuras e rachaduras existentes, além do reforço dos pilares. Também começou a ser executado o novo sistema de drenagem nas cabeceiras, com entradas d’água, descidas d’água e dissipadores de energia.

A obra prevê também novas lajes de transferência, melhoria da drenagem na própria ponte, recomposição de erosão nos aterros dos acessos, melhorias na sinalização horizontal e vertical, inclusive com instalação de dispositivos de segurança, entre outros.

O investimento nestes serviços é de mais de R$ 350 mil, estando incluídos em um contrato de manutenção de 13 pontes da Superintendência Regional Oeste do DER/PR, um investimento total de R$ 11.476.788,03.

Fonte: AEN