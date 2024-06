Pela primeira vez, mais de 50% das luminárias dos municípios paranaenses são LED

O painel interativo da Secretaria das Cidades (Secid) apresentou um dado inédito: pela primeira vez na história mais de 50% de todas as luminárias dos municípios paranaenses têm lâmpadas de LED para a iluminação pública. São 50,02%, ou 682 mil unidades, número alcançado na última quarta-feira (19). As de vapor a sódio representam 45,1% (são cerca de 615 mil). Em 2019, apenas 3,12% das luminárias do Estado eram LED. Os dados são da Copel.

As lâmpadas de LED apresentam várias vantagens às luminárias tradicionais. Entre os principais benefícios estão a eficiência energética (produz mais luz, levando à economia de energia), segurança (visibilidade superior nas ruas), tempo de vida (durabilidade estimada quatro vezes maior, com até 100 mil horas de uso, contra 25 mil horas das comuns) e proteção ao meio ambiente (não emitem radiação UV e não contêm mercúrio).

As prefeituras estão investindo nessa alternativa com recursos próprios e desde 2019, o Governo do Estado já investiu, por meio da Secid, R$ 201 milhões para diversas ações de modernização da iluminação pública. A substituição das lâmpadas tradicionais pelas lâmpadas LED ganhou fôlego novo a partir do ano passado, com o programa Asfalto Novo, Vida Nova, que leva a pavimentação asfáltica para as menores cidades.

Outro componente do programa é justamente a iluminação pública, com a troca das luminárias. No total, R$ 84 milhões foram investidos pelo programa que está contemplando 161 municípios.

Destes, 27 já concluíram a instalação da iluminação LED. São eles: Ângulo, Arapuã, Ariranha do Ivaí, Bela Vista do Caroba, Boa Ventura do São Roque, Conselheiro Mairinck, Corumbataí do Sul, Diamante do Sul, Enéas Marques, Godoy Moreira, Ivatuba, Jardim Olinda. Laranjal, Leopólis, Lindoeste, Lupionópolis, Maria Helena, Mirador, Nova América da Colina, Nova Esperança do Sudoeste, Pérola D’Oeste, Pinhal de São Bento, Porto Vitória, Presidente Castelo Branco, Santa Mônica, São Pedro do Paraná e Tapira.

“A melhora nos sistemas de iluminação tem sido uma preocupação constante do governo do Paraná. Fizemos o programa Ilumina Paraná e depois, com o programa Asfalto Novo, Vida Nova, oferecemos a substituição das lâmpadas com recursos a fundo perdido para os municípios. A iluminação pública é um aspecto fundamental para a melhoria da infraestrutura urbana e nós a tratamos com muita seriedade”, explica a secretária das Cidades, Camila Mileke Scucato.

São Pedro do Paraná, com 2.661 habitantes na região Noroeste, é um dos municípios beneficiados pelo programa. O investimento na troca das luminárias foi de R$ 662 mil. A dona de casa Cida Oliveira dos Santos, de 65 anos, aprovou o investimento. Quase todo dia ela encontra a amiga Sônia, dona de uma pequena lanchonete, e juntas caminham até a praça central da cidade. O trajeto agora é feito sob a luz da nova iluminação. “Nossa cidade ficou mais bonita e segura”, comemora.

Para a prefeita Neila de Fatima Luizão Fernandes, a nova iluminação mudou a cara de São Pedro do Paraná. “Esse foi um projeto brilhante. Nossa cidade ficou muito mais bonita. Além, é claro, da economia para os cofres públicos. Nossa palavra é gratidão”, disse.

Fonte: AEN