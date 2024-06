Paraná vai enfrentar um inverno atípico

Os primeiros dias de Inverno 2024 começaram de maneira atípica: com temperaturas elevadas e mais intensas do que costumeiramente ocorrem nesse período. Para entender melhor com será a época “mais fria do ano” no Paraná e na região Oeste, a reportagem do Jornal O Paraná conversou com o agrometeorologista Reginaldo Ferreira. Ele é uma das sumidades no assunto e dá um panorama próximo de como será a estação que está apenas iniciando.

Reginaldo Ferreira inicia dizendo que este será um inverno um pouco mais quente que a normalidade e também mais seco. “A população da região Sul do Brasil é a que vai sentir um pouco mais essas temperaturas”, aponta. “De modo geral, já é seco no Brasil como um todo. Talvez tenhamos um pouco mais de chuva na região de Matopiba, mas talvez a região Norte do País, mais especificamente na Amazônia, sofra um pouco mais em virtude da seca”. Matopiba é um acrônimo formado pelas siglas dos quatro estados (Tocantins e partes do Maranhão, Piauí e Bahia). Produtores rurais empreendedores foram atraídos por uma topografia mais plana e com baixo custo das terras, formando uma nova fronteira agrícola.

Chuva e neve

Apesar das projeções de calor fora de época, a possibilidade de não ocorrer frio neste inverno está descartada. “Existe uma grande chance de ocorrer períodos de chuva e até mesmo o surgimento de neve na região Sul, em municípios com uma altitude maior”. Em suma, o inverno será mais quente do que tradicionalmente acontece.

Para o agrometeorologista, é importante salientar que os oceanos Pacífico, Atlântico e Índico apresentam temperaturas mais elevadas do que o normal, ainda resultado dos “Niños” que perderam a força, mas não a influência. “Apesar de que estamos vivendo um período de neutralidade. Não temos El Niño e nem La Niña. Na verdade, predomina um resquício de ambos”.

O agrometeorologista volta ao tempo para falar de 2020 a 2022, quando a La Niña deixou o clima mais seco no Sul do Brasil. “Uma La Niña relativamente forte no Oceano Pacífico provoca neutralidade. Possivelmente nos meses de setembro, outubro e novembro e quem sabe, dezembro, tanto na Primavera como no Verão, estejamos sob a La Niña e com possibilidade de períodos mais seco para a região Sul, principalmente”.

Nas regiões litorâneas do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, a umidade prevalecerá e ocorrerão mais precipitações pluviométricas, segundo Ferreira. “Em contrapartida, nas regiões Central e na Oeste, vai ter seca com mais intensidade”.

Em relação ao Paraná, com ênfase nas regiões Norte e Noroeste, haverá um pouco mais de seca e de temperaturas mais elevadas, segundo explica o agrometeorologista, em entrevista ao O Paraná.

Simepar confirma ‘calor’

Como o O Paraná mostrou na quarta-feira (19), ainda antes do início oficial do inverno, que começou às 17h51 de quinta-feira (20) e se estende até 22 de setembro, de acordo com o Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná), o inverno terá episódios de frio intenso, aqueles períodos de dois a três dias com possibilidade de geada em alguns pontos, especialmente nas regiões Sul e Sudeste paranaenses. Porém, a previsão aponta que a temperatura deve ficar em torno de 1º C a 2º C acima da média para a estação, consequência do La Niña. Na Região Metropolitana de Curitiba, por exemplo, os termômetros vão oscilar entre 9,5º C e 23,3º C. As mínimas para a temporada serão registradas no Sul, com média variando entre 8,1º C e 23,2º C e mais ocorrências de geadas. Norte e Oeste, por sua vez, atingirão picos superiores a 28º C.