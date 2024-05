Paraná manda mais 30 caminhões-pipa para auxiliar o Rio Grande do Sul

O Governo do Paraná encaminhou nesta segunda-feira (20) mais 30 caminhões-pipa e quatro caminhonetes 4×4 para ampliar a força-tarefa de apoio às vítimas das enchentes no Rio Grande de Sul. O comboio com 45 técnicos, entre servidores do Instituto Água e Terra (IAT) e agentes das prefeituras municipais que emprestaram os veículos, partiu às 8 horas de General Carneiro, no Sul do Estado, com destino a Santa Cruz do Sul, um dos municípios mais castigos pelas chuvas. Inicialmente, o grupo ficará à disposição da Defesa Civil local até o próximo dia 29.

Essa é a segunda remessa de veículos e equipamentos encaminhados pelo IAT em apoio às enchentes no Sul do País. Vinte e dois técnicos do órgão ambiental paranaense já estão atuando desde segunda-feira (13) em municípios como Santa Cruz do Sul, Canoas, Porto Alegre, Muçum, Lajeado, Sinimbu e Rio Pardo. O primeiro comboio contou ainda com 11 caminhões-pipa, sete caminhonetes 4×4 e cinco embarcações.

No total, serão 41 veículos e 70 técnicos à disposição do Governo do Rio Grande do Sul já a partir desta semana. Esse conjunto vai ser ampliado nos próximos dias, já que mais caminhões, das regionais de Ponta Grossa e Ivaiporã, vão sair do Paraná na quarta-feira (22). A quantidade ainda não foi definida. “O Governo do Paraná está mobilizado para amenizar o drama dos nossos irmãos gaúchos neste momento tão delicado da história do Rio Grande do Sul”, destacou o secretário de Estado do Desenvolvimento Sustentável, Everton Souza.

Coordenada pelo chefe do escritório regional do IAT em Irati, Jonas André Bankersen, a equipe ficará encarregada de levar água potável para a população e ajudar na limpeza urbana dos municípios da região, muitos deles castigados pela lama decorrente das chuvas. O IAT é vinculado à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável (Sedest). “A ideia é de servir, não importa como, por isso nos mobilizamos. Um comboio ainda maior para levar essa ajuda que o Rio Grande tanto necessita”, disse Bankersen.

Há, ainda, um outro braço paranaense atuando no apoio logístico aos gaúchos. Dezoito servidores, sete caminhonetes e cinco barcos estão sediados em Canoas para colaborar com o resgate de pessoas e animais; na distribuição de alimentos, água e medicamentos; e no transporte de insumos e mantimentos. Essa operação é comandada pelo chefe regional do IAT de União da Vitória, Augusto Arruda Lindner. “São diversas frentes de resgate: pessoas, animais e auxílio a outros órgãos, assim como na distribuição de insumos como alimentos”, disse.

CAMINHÕES – Os caminhões-pipa integram o projeto Patrulha Ambiental, inciativa da Sedest executada pelo IAT. Desde 2019, foram entregues aos municípios 733 veículos, entre caminhões-baú, compactadores, modelos limpa-fossas, caminhões-pipa e poliguindastes, totalizando um investimento de R$ 206,8 milhões.

“O que queremos levar um pouco de apoio, conforto e estrutura. Esses caminhões, por exemplo, já estão agilizando a limpeza das cidades e fazendo com que, aos poucos, a vida dos gaúchos comece a voltar para o rumo”, destacou o diretor-presidente do IAT, José Luiz Scroccaro.

CAMPANHA – Além do apoio logístico, o IAT organizou a campanha solidária “Um alimento por uma muda”, ação que buscava angariar donativos para as vítimas das enchentes em troca de uma planta de espécies nativas do Paraná. Em pouco mais de uma semana de mobilização foram arrecadadas sete toneladas de alimentos não perecíveis; 5,2 toneladas de ração para cães e gatos; 6,1 mil litros de água mineral; 3,5 mil produtos de higiene e limpeza; e 6,5 mil peças de vestuário e calçados; além de colchões e cobertores.

Os insumos foram encaminhados para o Corpo de Bombeiros do Paraná, que se responsabilizou por enviar ao Rio Grande do Sul. A iniciativa integrou a campanha SOS RS, liderada pela primeira-dama Luciana Saito Massa, e operacionalizada pela Coordenadoria Estadual da Defesa Civil. O IAT é vinculado à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável (Sedest).

Fonte: AEN