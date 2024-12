Paraná investiu mais de R$ 34 mi no apoio a mais de 300 eventos turísticos em 2024

“Quanto mais programações são realizadas, mais dinheiro é injetado na economia, mais turistas recebemos e mais empregos diretos e indiretos, temporários e fixos, são criados em nossos municípios. O Paraná já é conhecido como supermercado do mundo, o Estado mais sustentável do Brasil e, agora, vai ser reconhecido também como o hub dos negócios, grandes feiras e eventos em nível internacional, captando cada vez mais turistas para o nosso setor estadual” , acrescentou.

“Recebemos uma missão de transformar o Paraná no Estado com maior número de feiras, shows e festivais no Brasil, e estamos dando essa resposta, mostrando como esse segmento do turismo tem um grande potencial a ser explorado por aqui. Estamos conseguindo provar isso por meio do Programa Paraná + Eventos”, disse Márcio Nunes, secretário estadual do Turismo.

O programa inclui repasse de recursos para os municípios promoverem programações, com o objetivo de ampliar a quantidade de viagens e roteiros internos, acarretando em um maior desenvolvimento local nos diversos setores da economia. A iniciativa integra um pacote de três programas aprovados por lei, junto com o Paraná + Infra e o Paraná + Viagens . As três leis foram propostas pelo Executivo, aprovadas pela Assembleia Legislativa e sancionadas pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior no dia 30 de novembro de 2023.

Neste ano, os investimentos da Secretaria do Turismo e do Viaje Paraná atingiram cerca de R$ 34,5 milhões , consolidando o setor paranaense em uma posição de liderança em nível nacional. Grande parte dos eventos foram viabilizados pelo Programa Paraná + Eventos, que atua na promoção regional por meio de shows, feiras, festivais gastronômicos ou folclóricos, dentre outros geradores de fluxo turístico.

Paraná - O Paraná teve, em 2024, avanços no trabalho de se destacar no cenário nacional como referência em turismo , promoção da economia local, geração de empregos e na valorização de seus atrativos e destinos. Até novembro deste ano, o Estado apoiou mais de 220 eventos turísticos ao redor do Paraná, enquanto em dezembro houve outros 86 apoios. Juntas, as programações devem encerrar 2024 com uma movimentação de público próxima de 5,1 milhões de pessoas.

O Estado encerra 2024 com uma programação de Natal que promete atrair 300 mil turistas a Curitiba, com eventos gratuitos e atrações como shows de drones, cantatas e encenações, além de apoiar programações de fim de ano em diversos outros municípios, com foco na consolidação do Estado também como um destino natalino. Além disso, acontecem atividades do Verão Maior Paraná, atraindo turistas ao Litoral e as praias de água doce da região Noroeste.

O turismo cultural despontou como o segmento com maior apoio do órgão, recebendo R$ 5,9 milhões em investimentos. A secretaria e o Viaje Paraná tem promovido a participação de empresários e profissionais do setor em diversos eventos e feiras nacionais e internacionais, visando divulgar os atrativos turísticos do Estado e fortalecer sua imagem no mercado.

O calendário de eventos de 2024 incluiu atividades de diversos segmentos, como gastronomia, cultura, religiosidade, ecoturismo, turismo de aventura e outros. O Estado também deu atenção especial ao turismo náutico, com a promoção de eventos e da reativação do Canal do Varadouro, conectando o Paraná a São Paulo.



Em nível nacional, o Estado participou de 55 eventos turísticos nacionais e ao longo do ano, os órgãos do turismo estadual participaram de 32 eventos internacionais, com foco no fortalecimento do setor no cenário global.