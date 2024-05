Paraná: Agências do Trabalhador iniciam o mês com 12,6 mil vagas

As Agências do Trabalhador e postos avançados do Paraná começam a semana com a oferta de 12.658 vagas de emprego com carteira assinada. A maior parte é para alimentador de linha de produção, com 3.147 oportunidades. Na sequência, aparecem as de magarefe, com 513 vagas, servente de obras, com 413, e abatedor, com 410.

A região de Cascavel concentra o maior volume de postos de trabalho disponíveis (3.730). São 1.039 vagas para alimentador de linha de produção, 316 para abatedor, 250 para magarefe e 202 para servente de obras.

A Grande Curitiba tem 2.948 vagas disponíveis, com 282 oportunidades para auxiliar de logística, 224 para alimentador de linha de produção, 193 para operador de telemarketing receptivo e 144 para vendedor de comércio varejista.

Na Capital, a Agência do Trabalhador Central oferta 55 vagas para profissionais com ensino superior e técnico em diversas áreas, com destaque para as funções de técnico em enfermagem, com 11 vagas, soldador (com curso técnico na área), com 11 vagas, programador de transporte e logística, com cinco vagas, analista de suporte técnico, com três oportunidades para quem concluiu curso técnico em TI, além de vagas para chefe de cozinha, consultor de vendas, auxiliar de contabilidade, recepcionista de hotel e técnico em saúde bucal.

Nas demais regionais há muitas vagas de emprego em Campo Mourão (1.323), Londrina (1.281), Foz do Iguaçu (957) e Pato Branco (826). Em Campo Mourão, as funções que lideram as ofertas de vagas são alimentador de linha de produção, com 373 vagas, magarefe, com 219, trabalhador da manutenção de edificações, com 79, e vendedor de comércio varejista, com 52 oportunidades.

Em Londrina, os destaques são para alimentador de linha de produção (374), motorista de caminhão (50), servente de obras (45) e vendedor de comércio varejista (34). Na região de Foz do Iguaçu, há oferta de emprego para as funções de alimentador de linha de produção, com 388 oportunidades, repositor de mercadorias, com 69, operador de caixa, com 43, e abatedor, com 40. Em Pato Branco, são ofertadas 259 vagas para alimentador de linha de produção, 58 para vendedor de comércio varejista, 53 para operador de caixa e 34 para servente de obras.

A região de Paranaguá contrata operador de caixa (18 vagas) e pintor de obras (15). Em Ponta Grossa, nos Campos Gerais, destaque para a oferta de operador de produção petroquímica, com 25 oportunidades. Em Umuarama, um dos destaques é zelador de edifícios, com 16 vagas.

ATENDIMENTO – Os interessados devem buscar orientações entrando em contato com a unidade da Agência do Trabalhador de seu município. Para evitar aglomeração, a sugestão é que o atendimento seja feito com horário marcado.

Confira as vagas por região AQUI .

Fonte: AEN