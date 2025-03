Papa Francisco responde bem ao tratamento hospitalar

Dia Internacional da Mulher Mulheres na Indústria: O papel feminino no avanço do setor paranaense

No Dia Internacional da Mulher, é essencial destacar a importância da força de trabalho feminina na indústria do Paraná. De acordo com dados da RAIS de 2023, dos 722 mil empregados no setor, as mulheres representam 34% do efetivo total, com 245 mil profissionais em atividade. As características tipicamente femininas têm sido decisivas para impulsionar […]