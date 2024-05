Papa Francisco nomeia dom José Mário Scalon Angonese como arcebispo de Cascavel

Em comunicado realizado na manhã desta quinta-feira, 02 de maio, a Nunciatura Apostólica no Brasil divulgou a decisão do Papa Francisco em nomear para a Arquidiocese de Cascavel, no Oeste do Paraná, dom José Mário Scalon Angonese, como arcebispo desta Igreja Particular.

Desde o dia 12 de fevereiro, após dom Adelar Baruffi ter a renúncia episcopal aceita pelo Papa Francisco, por motivos de saúde, a Arquidiocese de Cascavel estava vacante, se mantendo aos cuidados temporários do então nomeado administrador apostólico dom Paulo Antônio de Conto, e do bispo auxiliar, dom Aparecido Donizeti de Souza.

A apresentação e posse do novo arcebispo da Arquidiocese de Cascavel, está prevista para acontecer no dia 09 de junho. Posteriormente detalhes sobre horário e convite à comunidade, serão divulgados.

SOBRE DOM JOSÉ MÁRIO SCALON ANGONESE

Dom José Mário, nasceu no dia 1º de junho de 1960 no município de Unistalda no estado do Rio Grande do Sul, e é filho de Roberto Antônio Angonese e Henrica Scalon Angonese. Entre os anos de 1983 e 1989 cursou Filosofia e Teologia no Seminário Maior de Viamão, da Arquidiocese de Porto Alegre. Obteve Licenciatura em Filosofia, com especialização em Psicologia da Educação da Faculdade de Filosofia, em Canoas. Foi ordenado sacerdote no dia 16 de dezembro de 1989, por Dom José Ivo Lorscheiter.

Dos anos de 1990 a 2002 foi Assistente do Seminário Menor São José e Animador Vocacional, na cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Foi Orientador Espiritual (1991-1998) e reitor do Seminário Menor de São José (1999-2001) e pároco da paróquia Santíssima Trindade em Nova Palma (2002-2010). Desde 2011 era pároco da Paróquia da Ressurreição e Reitor do Seminário Maior Arquidiocesano São João Maria Vianney, em Santa Maria (RS).

Atendendo a um pedido de Dom Moacyr Vitti, arcebispo de Curitiba, o Papa Bento XVI nomeou, em 20 de fevereiro de 2013 o então padre José Mário como bispo titular de Giufi e auxiliar de Curitiba. Sua sagração episcopal foi presidida por Dom Moacyr Vitti em 28 de abril do mesmo ano, na Basílica da Medianeira, em Santa Maria, tendo como co-ordenantes Dom Hélio Adelar Rubert, arcebispo de Santa Maria e Dom José Mário Stroeher, bispo de Rio Grande.

No dia 31 de maio de 2017, o Papa Francisco, o nomeou Bispo diocesano da Diocese de Uruguaiana, onde atua até a presente data.

Seu lema Episcopal – EIS-ME AQUI, ENVIA-ME – é inspirado no profeta Isaías, evidencia a disposição de obediência à vontade de Deus. O chamado exige desprendimento e absoluta disposição, prontidão para servir, abandonando-se nas mãos de Deus. É d’Ele a igreja, a criatura humana, vocacionada, simples ferramenta. A súplica pelo envio manifesta o desejo de servir, um grito por um discipulado missionário.

Em 2019, foi eleito pelos membros do Conselho Permanente da CNBB para integrar a Comissão Episcopal para o Laicato da Conferência no quadriênio 2019-2023. Em junho de 2023, foi reeleito como membro da mesma Comissão para o quadriênio 2023-2027.

INFORMAÇÕES: Assessoria de Comunicação da Arquidiocese de Cascavel com o apoio bibliográfico da Assessoria de Comunicação de Uruguaiana (RS)

Fonte: Arquidiocese de Cascavel