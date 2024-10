Outubro Rosa Copacol é lançado por Ana Paula Padrão

Neste ano, de forma especial, recebemos a nossa embaixadora Ana Paula Padrão para uma conversa com as nossas cooperadas e colaboradoras. É uma campanha que coopera com mulheres que estão em tratamento e que recebem esse apoio dos consumidores Copacol. A embalagem rosa é um lembrete para a importância do autoexame e prevenção dessa doença que merece total atenção”, destaca o diretor-presidente, Valter Pitol.

Além disso, a embaixadora da marca expressou o orgulho de representar a Copacol, disseminando a essência de cooperar sempre com uma alimentação saudável, que gera oportunidades no campo e na cidade.

Em um encontro com a apresentadora do programa MasterCheff Brasil e embaixadora da marca, as mulheres tiveram um bate-papo sobre a carreira profissional, o protagonismo feminino e como o autocuidado é essencial para salvar vidas.

Cooperar com a prevenção e o tratamento ao câncer de mama faz parte da sétima Campanha Filé de Tilápia Outubro Rosa lançado com cooperadas e colaboradoras da Copacol, com a participação especial de Ana Paula Padrão.

Do início da campanha até agora, o Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal já recebeu R$ 242.704; o Hospital do Amor, em Barretos (SP), R$ 218.800; o Hospital Erasto Gaertner, em Curitiba (PR), R$ 281.720; o Hospital do Câncer Uopeccan, em Cascavel (PR), R$ 221.001; e o Hospital do Câncer de Campo Grande (MS), R$ 91.488.



Por ano, mais de dois milhões de casos de câncer são diagnosticados no mundo. No Brasil, conforme o Instituto Nacional do Câncer, 20,5% dos casos da doença são de mama.

Com a ação realizada pela Copacol, milhares de mulheres são impactadas positivamente por meio da embalagem, orientações nas redes sociais e pelo site diadepeixe.com.br/outubrorosa, que informa adequadamente como deve ser realizado o autoexame. “Sempre digo que sou apaixonada pelo modelo de negócios desenvolvido pela Copacol, que é o cooperativismo. Um modelo que gera desenvolvimento e renda para milhares de famílias que permanecem no campo produzindo alimentos. Por isso, para mim é muito especial poder participar, em mais um ano, da campanha Outubro Rosa Copacol, que faz a diferença na vida de mulheres em todo o País. E dessa vez de uma forma única, junto às cooperadas e colaboradoras da Cooperativa”, afirma Ana Paula Padrão.

Ana Paula Padrão: Para mim é muito especial poder participar, em mais um ano, da campanha Outubro Rosa Copacol, que faz a diferença na vida de mulheres em todo o País – Foto: Assessoria



Continuamente, a Copacol realiza ações de protagonismo da mulher: cooperadas, esposas e filhas de cooperados podem participar dos Grupos Femininos, onde são realizadas formações e capacitações para gestão e comando da propriedade.

Nesta sétima edição da Campanha Outubro Rosa, elas participaram de um bate-papo com a embaixadora da marca. “Foi um momento muito bom e incentivador. A Ana Paula nos trouxe ótimas reflexões do quanto é importante nos valorizarmos e nos colocarmos em primeiro lugar. Além disso, com o lançamento da campanha, vemos, mais uma vez, o quanto a Cooperativa se preocupa na conscientização das mulheres e nos lembra da importância de nos cuidarmos e estarmos sempre atentas”, comenta a integrante do Grupo Feminino da Copacol, Diva Barbosa Soares.

