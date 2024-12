Outback aposta novamente no mercado paranaense e inaugura em Cascavel com investimento de R$ 5 milhões

Reconhecido pelos paranaenses por sua gastronomia de sabores marcantes e atendimento acolhedor, o Outback Steakhouse inaugura uma nova unidade em Cascavel. Agora chegou a vez da cidade no oeste do Paraná receber o restaurante inspirado no lifestyle australiano. No Catuaí Shopping Cascavel, a nova unidade abre suas portas na próxima segunda-feira, em 16 de dezembro.

Completando 15 anos de atuação no Paraná, a marca conquistou os clientes com pratos icônicos, como a famosa Ribs on The Barbie, costela com molho barbecue, e a Bloomin’ Onion, cebola gigante e dourada em formato de flor. Com a inauguração da unidade de número 175 e um investimento de R$ 5 milhões, os moradores da região oeste do Paraná podem aproveitar um restaurante com ambientação sofisticada e descontraída. O Outback está em movimento de expansão no Brasil, com 18 novas unidades inauguradas até novembro deste ano.

A unidade de Cascavel é a primeira do Brasil a receber o layout do “Outback do futuro”, logo após o lançamento do conceito na flagship do Outback, localizada no Rio de Janeiro. Este ano, a marca reinaugurou a sua primeira unidade no Brasil, o Outback Casinha, que fica localizado na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. O restaurante carioca foi complemente transformado. A unidade de Cascavel também recebe a ambientação especial, com novo conceito de experiência para os consumidores.