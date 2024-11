Órgãos estaduais terão escala especial de funcionamento nesta quarta-feira

DETRAN – A sede do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-PR), em Curitiba, e os postos de atendimento nas 100 Ciretrans em todo o Estado estarão fechados, retomando o atendimento na quinta-feira (21), das 8h às 17h. Os cidadãos podem acessar serviços, realizar consultas e agendar atendimentos pelo aplicativo Detran Inteligente ou pelo site www.detran.pr.gov.br .

PROCON-PR – Os postos estarão fechados. É possível acessar os serviços de maneira virtual pelo site do Procon-PR e na plataforma consumidor.gov.br .

AGÊNCIAS DO TRABALHADOR – Todas as Agências do Trabalhador estarão fechadas, retomando os atendimentos na quinta-feira (21) com programação especial voltada para empregabilidade negra.

CEASA – As unidades da Ceasa Paraná em Curitiba, Londrina e Foz do Iguaçu estarão abertas normalmente nesta quarta-feira (20). As Ceasas de Maringá e Cascavel fecham nesta data. A administração central da Ceasa Paraná também não terá expediente. Mais detalhes AQUI .

HEMEPAR – As unidades da Hemorrede não terão atendimento ao público para coleta de sangue.

FARMÁCIAS DO PARANÁ – Todas as farmácias das Regionais de Saúde estarão fechadas.

HOSPITAIS DO ESTADO – Atendimento normal todos os dias.

MUSEUS – Os espaços culturais do Governo do Estado estarão abertos ao público nesta quarta-feira (20), feriado do Dia Nacional da Consciência Negra. Muitas ações são integradas à programação de celebrações da data. Apenas a Biblioteca Pública do Paraná estará fechada. Confira AQUI a programação completa.

Com o feriado nacional do Dia da Consciência Negra no meio da semana, os órgãos públicos estaduais terão escala especial de funcionamento nesta quarta-feira (20). A medida, no entanto, não abrange serviços considerados essenciais e que não admitem paralisação, como hospitais e delegacias de polícia.

RECEITA ESTADUAL – As delegacias e agências da Receita Estadual estarão fechadas.

COHAPAR – A sede e os escritórios regionais da Cohapar fecham para atendimento ao público na quarta-feira, com retorno às atividades na quinta (21). Serviços de emissão de 2ª via de faturas, cadastro em projetos habitacionais, consulta a empreendimentos por município e pedidos de emissão de escritura ficarão disponíveis no site cohapar.pr.gov.br.

FOMENTO PARANÁ – Não haverá expediente na quarta-feira (20), retomando os atendimentos na quinta (21).

JUNTA COMERCIAL – A Jucepar não terá expediente. O órgão retoma os atendimentos na quinta-feira (21).

PARQUES ESTADUAIS – Os 29 complexos ambientais administrados pelo Instituto Água e Terra (IAT) vão funcionar normalmente no feriado da Consciência Negra. Três encontram-se atualmente fechados para reforma: o Parque Estadual Ilha das Cobras, em Paranaguá, o Parque Estadual Mata dos Godoy, em Londrina, e o Parque Estadual do Pau Oco, em Morretes.

COPEL – As agências e postos de atendimento da Copel em todo o Estado fecham nesta quarta-feira. Todos os serviços prestados no atendimento presencial também estão disponíveis no aplicativo da Copel, pelo telefone 0800-510-0116 ou WhatsApp (41) 3013-8973.

SANEPAR – As Centrais de Relacionamento ao Cliente da Sanepar fecham na quarta-feira. Os canais 24 horas funcionam normalmente por meio do telefone (0800-200-0115), WhatsApp (41 99544-0115), e-mail ([email protected]) e do site www.sanepar.com.br.

AMEP – Nesta quarta-feira, o transporte coletivo metropolitano contará com uma operação ajustada para atender a demanda dos passageiros. Confira como ficará o funcionamento das linhas:

Operação com tabela de sábado: B07-GUARAITUBA/CABRAL; C13-ÁGUA CLARA; linhas que atendem o município de Fazenda Rio Grande e fazem ligação com Curitiba; linhas da Viação do Sul, que atendem Rio Branco do Sul, Itaperuçu e parte de Almirante Tamandaré.

As demais linhas do transporte coletivo metropolitano seguirão os horários e frequências previstos para a tabela de domingo, podendo ser ajustadas de acordo com a demanda de passageiros.

OUVIDORIA – Não haverá atendimento presencial, mas é possível fazer reclamações e sugestões de maneira online ou pelo WhatsApp (41 3883-4014). Em caso de feriados, o prazo de resposta começa a contar no dia útil subsequente.

