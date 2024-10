Organização Mundial da Saúde Animal declara fim da Doença de Newcastle no Brasil

Além disso, a Secretaria de Relações Internacionais já iniciou o processo de comunicação da nova classificação aos mercados que ainda mantêm restrições. A ABPA destacou o trabalho do ministro da Agricultura, Carlos Fávaro. “ O esforço conjunto para superar esse desafio é um reflexo da importância da avicultura para a economia do Brasil , especialmente em regiões onde a produção avícola é uma das principais atividades econômicas”, enfatizou Ricardo Santin.

Em entrevista ao Jornal O Paraná , o presidente da ABPA (Associação Brasileira de Proteína Animal), Ricardo Santin, expressou otimismo em relação ao rápido restabelecimento do comércio avícola. Ele destacou que a expectativa é particularmente alta entre os exportadores da região Sul, que enfrentaram perdas significativas devido à situação anterior. A restauração do status de livre da Doença de Newcastle é vista como um passo importante para a recuperação da confiança dos mercados internacionais .

A notificação foi feita à OMSA (Organização Mundial de Saúde Animal) , que é responsável por monitorar e certificar a saúde animal em nível global. A OMSA considerou o evento encerrado após o cumprimento do prazo e a aplicação da medida de stamping-out no único estabelecimento afetado, o que incluiu o abate de animais infectados e suspeitos.

O Ministério da Agricultura e Pecuária do Brasil anunciou a conclusão do prazo para o reconhecimento do estado do Rio Grande do Sul como livre da Doença de Newcastle , uma importante atualização que pode voltar a dar fôlego ao comércio de produtos avícolas. O anúncio ocorre 90 dias após a divulgação do fim do foco, registrado no mês de julho em uma granja no município de Anta Gorda, no Rio Grande do Sul. No entanto, a suspensão cautelar e temporária das exportações de produtos avícolas permanece para 43 mercados.

Impactos econômicos e sanitários da Doença de Newcastle

A Doença de Newcastle, que afeta aves, pode causar perdas econômicas significativas para a indústria avícola. Com a certificação, o Brasil espera que os mercados voltem a se abrir rapidamente, permitindo que os produtores do Rio Grande do Sul retomem suas exportações e compitam de maneira justa no mercado global.

“A superação desse desafio é um marco importante não apenas para os avicultores do Rio Grande do Sul, mas para toda a indústria avícola brasileira. A recuperação do status de livre da Doença de Newcastle sinaliza um compromisso com a sanidade animal e a segurança alimentar. Além disso reforça a posição do Brasil como um dos principais fornecedores de produtos avícolas no mercado internacional”, concluiu o presidente da ABPA. A expectativa é que, em breve, os embarques de produtos avícolas do Rio Grande do Sul voltem a fluir, trazendo alívio e esperança para os produtores da região.

Entendendo a doença e seus métodos de transmissão

A Doença de Newcastle é causada por um vírus que afeta aves domésticas e silvestres. Quando infectadas, as aves apresentam sinais respiratórios, nervosos e digestivos, com taxa de mortalidade que pode chegar a 100% do plantel. Como não há tratamento, o lote deve ser eliminado para evitar a propagação para outras propriedades e granjas. Os sintomas nas aves incluem anorexia (falta de apetite), espirros, respiração ofegante, corrimento nasal e ocular, asas caídas. Também ocorrem dificuldades de locomoção, pernas distendidas, torção de cabeça e pescoço, depressão, diarreia aquosa e esverdeada.

A transmissão entre as aves ocorre principalmente por aerossóis, ou seja, gotículas das secreções respiratórias que se espalham facilmente no ar. Além disso, as fezes das aves doentes também contêm o vírus, o que facilita sua propagação em ambientes próximos.