Ordenadores dos fios promete acabar com “bagunça nos postes”

Cascavel – Um poste de energia elétrica com um “emaranhado de fios” não é nada difícil de achar em Cascavel e, em muitos casos, os fios acabam se soltando, trazendo riscos aos pedestres e condutores – especialmente os motociclistas. Para colocar ordem nessa grande quantidade de fios, nesta semana Copel iniciou a colocação de ordenadores para identificar os cabos das empresas e conseguir organizar e minimizar os problemas.

De acordo com o coordenador de Operações Copel Oeste, Rafael Buckoski, os trabalhos estão sendo feitos, neste primeiro momento, nos novos loteamentos para que já fiquem organizado e, posteriormente, prosseguirá para os demais bairros. Nesta semana os funcionários da companhia já estão atuando na região da Avenida das Torres e do Bairro Tropical, acompanhados dos funcionários das operadoras de telefonia e internet.

Buckoski lembrou que esta é uma iniciativa inédita no Brasil, exclusiva do Paraná, e que Cascavel é a terceira cidade a receber os equipamentos, sendo que na semana passada a instalação foi iniciada em Curitiba e Ponta Grossa. O serviço não representará novos custos ao consumidor, já que é uma melhoria da própria companhia.

“Pretendendo organizar o poste que é utilizado pelas empresas de telefonia e de internet e, com isso, também cobrar das empresas que utilizam os postes e que terão os seus espaços identificados nos postes, auxiliando na hora da manutenção ou até mesmo quando é preciso responsabilizar por falha ou trocas em caso de rompimento”, reforçou.

Segundo o coordenador, depois que o ordenador é colocado os fios ficam organizados, inclusive os com fios mais finos sendo de mais fácil visualização tanto por parte da Copel quanto das próprias empresas. “Estamos realizando este serviço pensando principalmente na população e para resolver esse problema de fios soltos e rompidos que são recorrentes, além de acabar com a bagunça na rede, proporcionando uma segurança maior de quem circula embaixo”, frisou.

Copel implementa mudanças na conta de luz para proteção dos consumidores

A Copel está alterando o formato visual das contas de energia elétrica, o que tem provocado a circulação de informações equivocadas em redes sociais. Para proteger a identidade dos consumidores, o “número do cliente” foi retirado da conta, e no campo CPF só aparecem os quatro últimos dígitos. Esta transição ocorre gradualmente em todo o Paraná e deve levar pelo menos seis meses para ser concluída. Até o fim da transição, as duas versões da conta continuam valendo.

Segundo o superintendente comercial da Copel, Breno Castro, mesmo assim o consumidor que tiver dúvidas pode entrar em contato com a companhia para confirmar, mas a companhia orienta sobre como garantir a segurança no pagamento da conta de luz, em três passos. O primeiro deles é acompanhar o histórico de consumo, que pode ser feito pelas contas impressas, pelo site ou pelo aplicativo. Por estes canais, é possível conferir se valor é o correto ou emitir uma segunda via para pagamento diretamente no sistema da empresa.

Outra dica é no momento do pagamento, confirmar se ele está endereçado corretamente para a Copel Distribuição. No pagamento por PIX, aparecem ainda o CNPJ da empresa e o banco de recebimento. Além disso, o recebimento da conta por e-mail ou WhatsApp mais a programação de débito automático em conta são boas opções para reforçar a segurança.

Conheça o novo visual da fatura, à esquerda e no lado direito, o visual que está sendo gradualmente retirado de circulação.