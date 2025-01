Obras voltam das suas “férias coletivas”

Cascavel - Para quem está curtindo o recesso de início de ano e as esperadas férias, um mês parece um período pequeno, já para aqueles que todos os dias enfrentam um verdadeiro perrengue para sair de casa, o período acaba sendo mais longo e torturante. Estamos falando do prazo em que a obra da pavimentação do Bairro Lago Azul ficou parada, já que antes do Natal ela paralisou com a promessa de retornar nos primeiros dias de janeiro, mas somente nesta semana é que máquinas e funcionários voltaram a dar o ar da graça pelo bairro – para o alívio dos moradores.

Se a obra tivesse uma história normal já seria um incômodo, mas estamos falando das tão sonhadas ruas do Bairro Lago Azul, que de “Azul” mesmo não está tendo nada, apenas dias mais escuros e de tensão.

Foto: Paulo Eduardo/ Paraná

Filme ou novela?

Um clássico da sessão da tarde na televisão era o filme ‘A Lagoa Azul’. Aqui em Cascavel assistimos mesmo é a novela Lago Azul que se passa na cidade desde 2021 – quando a primeira empresa venceu a licitação e em tantas idas e vindas sem sucesso, com a desculpa da pandemia e do reajuste dos materiais de construção civil, acabou abandonando a obra em abril de 2023.

Somente no ano passado depois de um novo cálculo e com menos de 30% de execução desta primeira empresa, uma nova licitação foi executada e uma empresa saiu vencedora. Mas como nem tudo são flores, a empresa Executar Comercial e Serviços Ltda, da cidade de Santana da Parnaíba, do estado de São Paulo que foi contratada para executar as duas principais vias do bairro, a Rua Rodrigo de Freitas e Lagoa da Pinguela, também venceu a licitação da Rua Jacarezinho. Com a ânsia de inaugurar o novo Shopping Catuaí, ela teve como foco terminar a primeira parte da rua que passa ao lado do shopping e novamente o “bairrão” ficou esquecido.

Alojamento para funcionários

A reportagem do Jornal Hoje Express também teve acesso a uma informação do grupo de moradores do bairro, que nos primeiros dias do ano receberam um vídeo do engenheiro da empresa “tentando tranquilizar” dizendo que eles estavam em férias coletivas, mas que em breve iriam reassumir a obra, aliviando os corações daqueles que saem todos os dias pelas vias cheias de barro ou de pedras.

Na semana seguinte, um novo recado: “Nos ajudem a conseguir casa para alojar os funcionários” – mas como assim? Como que assumem uma obra se nem local para abrigar de forma adequada os trabalhadores eles têm? Perguntas que ficam no ar e que com certeza geram uma nova insegurança dos moradores, que depois de anos lutando para a região que era rural se transformar em urbana, não veem a hora de parar de gastar no borracheiro e de poder lavar o carro e de conseguir chegar em casa com ele limpo.