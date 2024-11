Obras e acidente resultam em longo congestionamento na BR-277, na região de Guarapuava

CASCAVEL

HUOP realizou 707 cirurgias eletivas em 2 meses de funcionamento do CCP

O CCP (Centro de Cirurgias Programadas) do HUOP (Hospital Universitário do Oeste do Paraná) realizou 707 cirurgias eletivas em dois meses de funcionamento, média de 12 procedimentos por dia. A abertura dos trabalhos iniciou no dia 16 de setembro deste ano, após um longo período de tratativas para a implantação do serviço, que visa desafogar […]