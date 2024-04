OAB se manifesta sobre a morte de advogado executado a tiros

A OAB Cascavel (Ordem dos Advogados do Brasil – Subseção de Cascavel) recebeu com consternação a notícia do falecimento do advogado criminalista Daniel Genessini Honesko, vítima de um homícidio ocorrido na noite deste domingo (28), no bairro Cascavel Velho, em Cascavel.

A entidade lamenta profundamente, se solidariza com toda a família e os amigos da vítima e espera a rápida apuração dos fatos para que haja Justiça em memória do advogado.