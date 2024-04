Homem é morto a tiros dentro de casa no Cascavel Velho

Um assassinato aconteceu na noite deste domingo (28) no bairro Cascavel Velho, na região sul de Cascavel.

Um homem de 34 anos foi brutalmente morto a tiros dentro de uma residência localizada na rua Berlim.

Segundo informações, a vítima estava dentro da residência quando foi surpreendida pelo atirador, que disparou várias vezes contra ela. Três desses disparos atingiram fatalmente o homem, que não resistiu aos ferimentos.

Equipes do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (SIATE) foram acionadas, porém, ao chegarem ao local, apenas puderam constatar o óbito da vítima.

A Polícia Militar prontamente isolou a área para preservar o local do crime, enquanto o caso ficou sob responsabilidade da Delegacia de Homicídios, que já iniciou as investigações para esclarecer as circunstâncias do assassinato e identificar os autores do crime.

O corpo da vítima foi recolhido pelo Instituto Médico Legal de Cascavel para a realização de exames de necropsia, visando determinar oficialmente a causa da morte e, posteriormente, liberar o corpo para os familiares.

