O que achou do “busão” elétrico?

Os novos ônibus elétricos de Cascavel tem dado o que falar. Tem passageiros que aprovaram a modernidade, mas por outro lado, também tem quem não gostou.



Com quase seis semanas com a nova frota operando, a “inauguração” foi no dia 5 de agosto, com investimento de cerca de R$ 42 milhões em 15 novos coletivos. Apenas Curitiba e Cascavel têm ônibus elétricos a disposição da população, modernidade que não pode ser ignorada.



Através da enquete realizada nas redes sociais é possível observar que ainda existe uma boa quantidade de pessoas que ainda não “experimento” o veículo silencioso – com emissão zero de carbono. A maioria tem aprovado, mas um pequena parcela não aprovou a experiência.

A EXPERIÊNCIA



Na matéria produzida pelo Jornal O Paraná, uma grande quantidade de pessoas deixou nos comentários o que achou dos novos “busões”. Um dos pontos questionados pelos cascavelenses é se o preço da passagem terá valor diferenciado nos elétricos. Atualmente, o valor do bilhete é R$ 4,65 , com R$ 2,35 a “meia”. Segundo a primeira avaliação da Transitar, o ônibus elétrico proporcionou uma economia de cerca de R$ 60 mil com diesel nos primeiros dias de operação. Vale lembrar que é necessário que os elétricos sejam recarregados pelo durante 4 horas poder serem utilizados.



Uma das internautas relatou como foi experiência: “São maravilhosos, confortáveis, mas sempre tem quem reclame de tudo, nada está bom. Eu achei maravilhoso e tem gente dizendo que é lento, eu não achei, só acho que tem por mais ônibus no horário de pico, para não ficar tão cheio (sic)”.



Outra disse que não gostou: “Na verdade esses ônibus só atrapalham o trânsito, não pode passar de 30 km porque a bateria descarrega, então suponhamos que eu precise pegar três ônibus para chegar ao trabalho, eu iria precisar sair bem mais cedo de casa para poder chegar no horário no serviço, por isso acho que vai ser um desperdício do dinheiro público (sic)”.



E você, o que acha do “busão elétrico”?