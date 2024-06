Novo viaduto da Avenida Carlos Gomes será liberado no dia 17 de junho

A partir do dia 17 de junho, o novo viaduto da Avenida Carlos Gomes e as alças de acesso serão liberados para o trânsito de veículos. Neste primeiro momento, a pista terá sentido duplo devido ao andamento das obras na própria avenida.

Depois de concluído todo o projeto de revitalização da Avenida Carlos Gomes, a Rua Alexandre de Gusmão passará a ter sentido único, do bairro para o centro. No entanto, a partir do dia 17, a liberação do viaduto ocorrerá em sentido duplo para facilitar a circulação durante as obras.

O novo viaduto vai interligar a Rua Emílio Baltitiz e a Rua Alexandre de Gusmão, proporcionando melhor fluidez no trânsito local.

A revitalização da Avenida Carlos Gomes faz parte do plano de Mobilidade do Município, que visa melhorar a infraestrutura viária e facilitar o deslocamento na cidade.

Fonte: Secom