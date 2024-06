Novo Restaurante Popular leva segurança alimentar à região norte de Cascavel

A manhã de quinta-feira (20) foi marcada por uma inauguração histórica em Cascavel com a abertura do quarto Restaurante Popular. Localizado na região norte da cidade, a nova unidade tem capacidade para servir aproximadamente 400 refeições diárias, com um custo acessível a partir de R$ 1 por prato para pessoas em situação de vulnerabilidade social.

O prefeito Leonaldo Paranhos disse que estender aos restaurantes para os bairros é um passo importante para garantir segurança alimentar para famílias de baixa renda.

“Ele agrega as famílias com baixa renda, trabalhadores e descentralizar – porque nós tínhamos apenas um que era no centro da cidade. Chegamos agora a quarta unidade e claro, já determinamos à Secretaria de Assistência Social novos estudos para ver se ainda precisamos de mais unidades”, afirmou o prefeito. Paranhos explicou que a região norte tem mais de 86 mil habitantes e se o estudo mostrar a necessidade, o Município buscará possibilitar mais uma unidade.

O vice-prefeito Renato Silva destacou que é preciso ter sensibilidade e entender as necessidades da população.

“Isso aqui é uma demonstração que nós temos amor pela sociedade, amor pelas pessoas que mais têm necessidade. Aqui é uma forma de saciar a fome de muitos cidadãos, então é justamente um governo justo com um olhar diferenciado para as pessoas que mais necessitam. Com a fome não se brinca”, afirmou Renato.

A secretária de Assistência Social, Rose Vascelai, destaca que de 2017 até agora foram servidas 1,5 milhão de refeições nos restaurantes populares.

“Refeição com os nutrientes, saudável, com qualidade, com muito carinho, com muito amor que a equipe prepara. É restaurante popular para todos, num valor acessível a todos, dependendo da situação financeira de cada pessoa”, explica.

O edifício, com quase 540 m² de área construída, foi erguido através de uma parceria entre o Governo do Estado e a Prefeitura Municipal, refletindo o compromisso conjunto com o bem-estar e a alimentação saudável da população.

Os restaurantes têm como objetivo garantir justiça social e usa como base os critérios estabelecidos através do Cadastro Único. As famílias em extrema pobreza e pobreza têm o direito de pagar somente R$ 1. A refeição terá o valor de R$ 3 para famílias de baixa renda, idosos acima de 60 anos, estudantes de ensinos fundamental e médio, pessoas com deficiência e crianças de 6 a 10 anos de idade. Já os com renda acima de meio salário mínimo ou não residentes de Cascavel pagam R$ 7.

Assim como os demais estabelecimentos, as refeições oferecidas serão cuidadosamente planejadas por nutricionistas, garantindo uma alimentação equilibrada e nutritiva para todos os frequentadores. A qualidade dos alimentos é uma prioridade, com produtos frescos e de alto padrão, assegurando a segurança alimentar dos moradores de Cascavel.

Onivaldo Farias Fernandes é presidente da Associação dos Moradores do Jardim Colonial e diz que o Restaurante Popular é de grande importância para a região e o valor da refeição.

“Fico imaginando um senhorzinho, uma senhorinhaa que moram sozinhos. Ao pagar R$ 3 no alimento, eu acho que acaba sobrando dinheiro para que seja utilizado de outra forma na família”, afirma.

Fonte: Secom