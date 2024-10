Nova sede da Polícia Científica será edificada no antigo Washington Luiz

Uma reunião a portas fechadas realizada ontem, quarta-feira (2), na Sala de Reuniões da Unioeste, definiu o local em que será construída a nova sede da Polícia Científica de Cascavel. O terreno escolhido fica ao lado da Delegacia Cidadã, na Rua Eduardo Tadeu Melani, que abrigou por anos o Colégio Estadual Washington Luiz, no qual a estrutura foi demolida ainda em 2019 por não haver mais condições de uso e risco de desabamento.

O terreno era de propriedade do Governo do Estado e foi repassado há alguns anos para a Sesp (Secretaria Estadual de Segurança Pública) que decidiu utilizar o espaço, já que a atual estrutura tem mais de 30 anos e não atende mais a demanda atual e a ideia é que com a nova sede os serviços sejam agilizados e melhorados, uma demanda antiga da comunidade local. Outros dois terrenos chegaram a ser cogitados, mas não atendiam ao projeto da nova estrutura pública.

Com a definição da área, começam os trâmites para dar andamento à licitação, sendo que a expectativa é que a obra inicie ainda no primeiro semestre de 2025. O custo aproximado é de cerca de R$ 15 milhões para os 2,7 mil metros quadrados. Outras reuniões já haviam ocorrido na cidade acerca do tema, mas apenas ontem (2) é que foi batido o martelo do local em que a sede será construída que trabalha com os serviços de criminalística e de medicina legal.

Cooperação com a Unioeste

De acordo com o secretário de Estado da Segurança Pública, Coronel Hudson Teixeira, o encontro foi acompanhado pela equipe técnica, já que a obra já está autorizada e a verba destinada. “Faremos um termo de cooperação com a Unioeste para que a Polícia Científica interaja com os alunos para utilizarem para estudo, uma sede moderna que permite o acesso das pessoas por fluxos diferentes”, explicou.