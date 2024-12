Notas Bandeirada

Equipe erechinense

Uma conquista para a história! A equipe erechinense Cavaletti Racing Division acaba de conquistar o primeiro título nacional na categoria mais forte do rali de velocidade no Brasil, a Rally 2 (4×4). A conquista veio após o cancelamento da última etapa, em Pomerode (SC), devido a condições climáticas adversas. Com isso, a dupla Leonardo Cavaletti e Murilo Spironelo, que eram os líderes da categoria, são confirmados como campeões.

Samuel Damin

Após uma temporada intensa, marcada por muito trabalho e disputas na Fórmula Delta, Copa Hyundai HB20, HB20 Racing Cup e Turismo 1.4 Paulista, Samuel Damin (Doctor Assistant AI, Arcanjo Bonés, Magma 3D – Impressão 3D, Pilot Up – Centro de preparo automobilístico, Screen Racing, SOU Blindagem e AMN Imóveis) chega a Interlagos neste fim de semana para a etapa decisiva da categoria de monopostos. A prova, que definirá o campeão da temporada, promete ser emocionante. Além disso, Samuel tem objetivos claros para o encerramento do campeonato. Pilotando o carro #6, “The Doctor” que conquistou dois pódios ao longo do ano, busca não apenas melhorar seus tempos de volta, mas também continuar ajudando a equipe a desenvolver o câmbio paddle shift, equipamento que vem utilizando nas últimas etapas e que representa uma evolução significativa para a Fórmula Delta.