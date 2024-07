Nota Paraná distribui novos prêmios de R$ 1 mil a 100 ganhadores de 51 cidades

Cem consumidores participantes do Nota Paraná foram premiados com R$ 1 mil no sorteio realizado nesta segunda-feira (8). Esta é a primeira vez na história que prêmios deste valor foram distribuídos pelo programa, conforme a nova regulamentação do Nota Paraná anunciada em maio.

Os contemplados com os novos prêmios são moradores de 51 cidades. (Veja lista abaixo). Além disso, 35 mil participantes receberam prêmios de R$ 50 e 8 mil contribuintes foram contemplados com R$ 100 por meio do Paraná Pay. Para participar desta modalidade, é necessário estar cadastrado no Nota Paraná e concordar com os termos de uso do Paraná Pay, o que pode ser feito pelo perfil do usuário no site oficial ou no aplicativo (disponível nas versões Android e iOS).

Os prêmios principais de R$ 100 mil e R$ 50 mil foram concedidos a moradoras de São José dos Pinhais e São Miguel do Iguaçu, respectivamente.

NOVOS VALORES

A mudança na regulamentação do Nota Paraná, anunciada em maio, alterou os prêmios distribuídos pelo programa. A nova regra prevê um prêmio de R$ 100 mil, um prêmio de R$ 50 mil, 100 prêmios de R$ 1 mil e 35 mil prêmios de R$ 50.

Sorteios especiais, que ocorrerão quatro vezes ao ano – nos meses de fevereiro, maio, agosto e dezembro – terão o prêmio de R$ 1 milhão, um prêmio de R$ 100 mil, um prêmio de R$ 50 mil, 100 prêmios de R$ 1 mil e 15 mil prêmios de R$ 50.

COMO PARTICIPAR

O Nota Paraná é um programa de conscientização fiscal vinculado à Secretaria da Fazenda (Sefa). Ao fazer compras nos estabelecimentos comerciais do Estado, os consumidores cadastrados devem solicitar a inclusão do CPF na nota fiscal, o que lhes permite acumular créditos.

Os valores recebidos podem ser transferidos para a conta bancária do participante ou usados para abater parte do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA). Cada nota fiscal com CPF inserido gera bilhetes para participar dos sorteios mensais.

Para se cadastrar, basta acessar o site www.notaparana.pr.gov.br, clicar na opção “cadastre-se” e preencher a ficha com os dados pessoais, como CPF, data de nascimento, nome completo, CEP e endereço para criação da senha pessoal.

CIDADES

As cidades com os contemplados com os prêmios de R$ 1 mil são: Apucarana, Araucária, Assis Chateaubriand, Bom Sucesso do Sul, Cambé, Campina da Lagoa, Campo Largo, Campo Mourão, Carlópolis, Cascavel, Corbélia, Cornélio Procópio, Coronel Vivida, Curitiba, Fazenda Rio Grande, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, Guaíra, Guapirama, Guarapuava, Imbituva, Itaipulândia, Laranjeiras do Sul, Loanda, Londrina, Mandaguari, Maringá, Paiçandu, Paranaguá, Paranavaí, Pato Branco, Pinhais, Piraquara, Ponta Grossa, Pontal do Paraná, Porto Rico, Reserva, Rio Branco do Sul, Rolândia, Santa Helena, São José dos Pinhais, São Mateus do Sul, São Paulo, São Pedro do Paraná, Sarandi, Tibagi, Toledo, Tunas do Paraná, Tupãssi, Turvo, União da Vitória.

Confira AQUI a lista completa dos bilhetes sorteados com prêmios de R$ 1 mil.

Fonte: AEN