Noite do Rondonista celebra o impacto social e as lições de cidadania

“O Projeto Rondon é a maior sala de aula do Brasil” declarou a embaixadora do projeto, Dra. Viviane Silva, durante a abertura da “Noite do Rondonista”, evento especial que reuniu os três conjuntos de estudantes e professores da Univel, que participaram das operações do projeto Velho Chico e Sentinelas Avançadas II. Foi o momento do reencontro das equipes pós operação, entrega dos certificados de participação no Projeto Rondon e da Capacitação ofertada pela Univel, que inclusive conta com a participação de egressos da IES.

A ocasião não só celebrou as valiosas contribuições dos alunos e docentes, que dedicaram suas férias de julho e conhecimentos a duas diferentes regiões do país, mas também destacou o impacto positivo que essas ações tiveram nas comunidades atendidas, reforçando o compromisso social da Univel com o objetivo central do Rondon: formação de multiplicadores de boas práticas sociais.

O Projeto Rondon é transformador na vida dos estudantes e professores, sendo capaz de proporcionar experiências únicas tanto no campo pessoal quanto no profissional. Segundo a Dra. Viviane Silva, ao se envolverem em ações de extensão universitária em comunidades carentes, os estudantes passam por profundas transformações. “A maior lição de vida e cidadania, que é um dos pilares do Projeto Rondon, está no aprendizado que adquirimos ao conviver com pessoas tão diversas, com realidades e vivências distintas, moldadas por suas atividades e condições geográficas”, destacou Viviane.

A “Noite do Rondonista” é um momento de celebração desse êxito, conforme ressaltado pela professora Kátia Salomão, coordenadora do Centro de Pesquisa e Extensão e do Núcleo Rondon da Univel. O evento não apenas celebra as operações realizadas, mas também oferece um espaço para compartilhar as experiências vividas pelos estudantes, além da entrega de certificados de participação. “A Univel tem orgulho de cooperar com o Projeto Rondon e de celebrar, na Noite do Rondonista, as valiosas lições de vida e cidadania que foram experimentadas pelos professores e alunos da Univel, agora Rondonistas”, afirmou a professora.

Além dos participantes o evento contou com a participação das coordenadores do Núcleo Rondon, professora Kátia Salomão e Susana Padoin, da coordenadora Pedagógica da Univel, Vera Paulin, do homenageado da noite, Anderson Antikievicz Costa , dos professores Rodrigo Cardoso (coordenador de Publicidade e Propaganda), João Abel (coordenador do Conjunto B da operação Sentinelas Avançadas II), Leonardo Souza (professor adjunto do conjunto C da operação Velhor Chico), Osvaldo Mesquita Junior e Gislaine Buraki (ambos dos conjunto B da Operação Velho Chico).

O evento celebrou ainda a participação dos acadêmicos nas operações. Para a integrante do Conjunto B da operação Velho Chico, acadêmica do curso de Ciências Contábeis, Gabrielly Eduarda Loureiro Silva, o impacto profundo que o Projeto Rondon tem na vida de quem participa, mencionou sobre a troca de conhecimentos e histórias durante as operações. Por fim, a aluna descreveu que a experiência do Rondon é transformadora e só quem vive o Rondon pode compreender verdadeiramente. “É realmente aquela famosa frase de só quem é rondonista realmente sabe e sente verdadeiramente o que acontece na operação. Então eu convido você, universitário, para participar desse projeto incrível, para procurar mais informações, porque com certeza você vai se apaixonar também”, disse a rondonista.

Homenagem

A noite contou com uma homenagem especial ao professor Anderson Antikievicz Costa, dos cursos de comunicação da Univel, reconhecido como o precursor do Projeto Rondon no centro universitário. Em sinal de gratidão por sua dedicação e contribuição ao longo dos sete anos de envolvimento da Univel no projeto, Anderson recebeu um certificado de reconhecimento entregue pela Dra. Viviane Silva e assinado por ela. A homenagem simbolizou o impacto e o comprometimento do professor, que desempenhou papel fundamental na implementação e crescimento do projeto na instituição.

Emocionado, Anderson destacou a trajetória do projeto, seu impacto social e a gratidão por integrar um projeto com impacto real na vida de todos os participantes. O professor lembra que desde a primeira operação que a Univel participou, o projeto começou a ganhar cada vez mais popularidade entre os acadêmicos e o número de multiplicadores só cresceu. “A oportunidade de colocar em prática o que ensinamos em sala de aula, em um contexto tão diferente e desafiador, é um dos maiores legados que o Projeto Rondon pode nos proporcionar. Ver nossos alunos crescendo como profissionais e cidadãos através dessa vivência é algo indescritível”, disse Anderson.

Em 2024, a Univel participou de duas operações, a Sentinelas Avançadas II, com o conjunto B e a Operação Velho Chico com os conjuntos B e C:

Realização e parcerias

O Projeto Rondon é uma ação interministerial do Governo Federal, coordenada pelo Ministério da Defesa. A iniciativa das operações envolve o Ministério da Defesa, por meio da coordenação geral do Projeto Rondon, os governos estaduais e os Batalhões da Infantaria do Exército das regiões contempladas. Também contribuem para o Projeto os seguintes Ministérios: Agricultura, Pecuária e Abastecimento; Educação; Cidadania; Saúde; Meio ambiente; Desenvolvimento Regional; e Secretaria de governo da presidência da República.

Operação Sentinelas Avançadas II

Na Operação Sentinelas Avançadas II, realizada no Estado de Rondônia, a Univel participou com o Conjunto B, que desenvolveu atividades no município de Rio Crespo. Este grupo foi protagonizado por alunos e professores dos cursos de Psicologia, Biomedicina, Odontologia, Educação Física e Agronomia, e trabalhou em projetos focados no bem-estar social, saúde, desenvolvimento sustentável, boas práticas de saneamento básico para a saúde, empreendedorismo e cultura.

Operação Velho Chico

A Operação Velho Chico, realizada no Estado de Pernambuco, contou com dois conjuntos da Univel. O Conjunto B foi composto por alunos dos cursos de Direito, Ciências Contábeis, Agronomia, Enfermagem, Psicologia e Odontologia. Este grupo desenvolveu atividades no município de Lagoa Grande, promovendo ações de cidadania, saúde e sustentabilidade.

Paralelamente, o Conjunto C, formado por professores e alunos dos cursos de comunicação, foi responsável pela comunicação da operação, transitando entre todos os municípios participantes para documentar e divulgar as atividades realizadas durante o projeto.