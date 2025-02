No Show Rural, Itaipu reafirma compromisso com a inovação e o desenvolvimento sustentável

Paraná - O diretor de Coordenação da Itaipu Binacional, Carlos Carboni, participou do painel “ESG na Prática: Vantagens Competitivas e Sustentáveis para o Agro”, nesta segunda-feira (10), durante o Show Rural Coopavel. No evento, ele reafirmou o compromisso da empresa com o desenvolvimento sustentável e a inovação.

A importância do ESG no agronegócio

O painel reuniu especialistas e líderes do setor, destacando a relevância de integrar práticas ambientais, sociais e de governança (ESG) no agronegócio. O objetivo é aumentar a sustentabilidade, a competitividade e a produtividade do setor.

Com mediação da jornalista Poliana Corrêa, do Itaipu Parquetec, o debate contou com a participação de Lucimar Novaes da Silva Bazzo, gerente de Meio Ambiente da Coopavel; Glaico Gundin, CEO e cofundador da Impactability; e Eduardo de Miranda, diretor de Negócios e Empreendedorismo do Itaipu Parquetec.

Tecnologia e sustentabilidade andam juntas

Durante sua fala, Carlos Carboni enfatizou que o ESG está no centro das estratégias da Itaipu Binacional, especialmente na integração com a tecnologia.

“Precisamos estar antenados e aproveitar o potencial que temos na nossa região para utilizar a tecnologia na preservação do meio ambiente, no cuidado com as pessoas e na geração de economia“, destacou Carboni.

O papel da gestão de recursos naturais

A gestão eficiente dos recursos naturais também foi um dos temas centrais da discussão.

Lucimar Bazzo ressaltou a importância de aliar inovação e tecnologia para aumentar a produção, reduzir o impacto ambiental e diminuir custos. Segundo ela: