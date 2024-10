Natal: Decoração começa a ser montada e abertura será no aniversário de Cascavel

De acordo com o secretário municipal de Cultura, Ricardo Bulgarelli, neste ano o valor aumentou em relação ao ano passado, já que a decoração de 2023 “foi insuficiente” e gerou reclamações principalmente do comércio, por isso, neste ano a ideia era fazer maior, mas com equilíbrio financeiro. “Ainda é o menor gasto entre as grandes cidades do Paraná, sendo que queremos proporcionar a todos os cidadãos da região um belo Natal”, analisou.

Cascavel – Uma das festas mais importantes do ano, o Natal, começa a “dar o ar da graça” nesta quarta-feira (16) pelas ruas de Cascavel. A empresa contratada pelo Município para fazer a instalação da decoração natalina vai iniciar os trabalhos e a previsão é que as comemorações sejam abertas no dia 14 de novembro, dia do aniversário da cidade, em evento em frente ao Paço Municipal. O investimento neste ano com a decoração será de R$ 2.343.181,82 ao todo.

Bulgarelli complementou ainda que além da decoração contratada, existem os materiais que são de propriedade do Município e que também serão dispostos pela cidade a partir de hoje. Uma das empresas que já teve o maior contrato assinado é que vai começar os trabalhos a partir de hoje, as outras na sequência, assim que os contratos forem homologados.

Abertura

Para a abertura do Natal o secretário confirmou que neste ano terá a chegada do Papai Noel, um show de fogos de artifício e ainda show com a cantora Vicka e com a Família Lima, logo após a abertura que ocorre no começo da noite. Ainda sobre a decoração, ele disse que ela estará disposta nos pontos tradicionais como nos anos anteriores, como ao longo da Avenida Brasil, mais concentrada na região do Calçadão, Lago Municipal e na Prefeitura.

No ano passado, as festividades natalinas acabaram sendo abertas apenas no dia 6 de dezembro apenas com o acendimento das luzes de Natal, depois de uma sequência de atrasos e problemas licitatórios. Não teve a tradicional chegada do Papai Noel e a decoração foi mais enxuta, com a casinha do Noel, que todo os anos é montada em frente à Catedral, construída pelo próprio Município. O investimento total foi de cerca de R$ 1,7 milhão e o diferencial no ano passado foram as caravanas que percorreram escolas, Cmeis (Centros Municipais de Educação Infantil), distritos e mais dez regiões da cidade.