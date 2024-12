Mulheres caem em fossa no Centro de Corbélia; Bombeiros são mobilizados

Corbélia - Um grave acidente mobilizou equipes de resgate em Corbélia. Mãe e filha estão presas em uma fossa após o chão da cozinha de sua residência ceder. O incidente ocorreu na região central na Avenida Minas Gerais, em Corbélia.

De acordo com informações, as vítimas, uma mulher de aproximadamente 50 anos e sua mãe, estavam na cozinha quando o piso cedeu, levando-as para dentro da fossa. Os bombeiros de Cascavel e a Defesa Civil de Corbélia foram acionados e estão trabalhando no local para resgatar as duas mulheres.

O trabalho de resgate é considerado complexo, já que há relatos de que entulhos também caíram sobre as vítimas, dificultando a remoção. As equipes de socorro trabalham há mais de 40 minutos para retirar as mulheres com segurança.