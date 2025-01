Motociclista fica gravemente ferida após forte colisão no Jardim Clarito

FOZ DO IGUAÇU Ex-policial penal que matou tesoureiro do PT vai a júri popular no próximo dia 11

Cascavel - O ex-agente penal Jorge José Guaranho será julgado pelo assassinato do tesoureiro do PT de Foz do Iguaçu (PR), Marcelo Arruda, nos próximo dia 11 de fevereiro, no Tribunal do Júri de Curitiba. Ele é réu por homicídio duplamente qualificado, pelo motivo fútil, associado à violência política, e perigo comum. A vítima foi […]