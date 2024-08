ACIDENTE AÉREO

Luto! 12 famílias iniciam despedida de vítimas do voo 2283

Nesta sexta-feira (16), por volta do meio-dia um avião da Força Aérea Brasileira pousou no Aeroporto de Cascavel com o corpo de mais 12 vítimas do trágico acidente aéreo que tirou a vida de 62 pessoas, há uma semana. No decorrer da semana os corpos dos moradores de Cascavel e região começaram a chegar no […]