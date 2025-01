Mente jovem e criativa convida para uma “Viagem Além da Realidade”

“Daniel Hass, um adolescente solitário após a suposta morte dos pais, encontra em sua mente uma versão dele mesmo chamado Odie, que o leva a uma jornada de descobertas. Ao optar por saber a verdade sobre o mundo em que vive, Daniel viaja para uma dimensão alternativa, vivendo a vida de seu eu mais velho, um militar em busca de sua filha perdida. Nessa jornada, ele enfrenta desafios, desvenda mistérios e acorda outros como ele para compreender a verdade, elimina aqueles que o tentam matar, explode bombas e granadas, resgata aqueles que precisavam ser resgatados, cura as memórias que o atormentavam, enquanto se envolve em uma complexa trama com James Austin, uma figura-chave em sua jornada. Assim como Daniel, Austin é um viajante.”

A descrição sobre Daniel Hass é parte da introdução do livro “Viagem Além da Realidade”, lançado no final de 2024, da escritora paranaense Ivy Pase, que assina sua primeira obra com apenas 18 anos de idade. Ivy é natural de Palotina, no Oeste do Paraná, e há seis anos mora em Cascavel. As primeiras páginas desta obra começaram a ser escritas quando ela tinha 14 anos e foram influenciadas por pesquisas e trabalhos desenvolvidos por sua mãe, além de alguns filmes e material literário.

“Eu estava assistindo televisão e senti uma urgência para escrever; algo para expressar os sentimentos e aí fluiu”, conta a escritora, lembrando que, a partir dos textos elaborados num primeiro momento, sem muito planejamento, “eu parei e pensei: se organizar isso, vai dar uma boa história com começo, meio e fim”.

O personagem principal do livro “Viagem Além da Realidade”, descreve Ivy, “viaja pelo tempo, espaço e dimensões, descobrindo realidades sobre o mundo que precisam ser consertadas, iniciando uma verdadeira batalha para resolver as questões e deixar um mundo um pouco melhor”.

“Impressionante”

Para Rogério Buzzi, publicitário que coordenou o projeto, a criatividade de Ivy Pase na construção do conteúdo, com riqueza de detalhes e uma trama muito envolvente, impressiona. “É uma ficção que chama muito a atenção e faz a gente pensar. Apesar de ser uma ficção, ela traz um fundo de realidade impressionante. Não é apenas uma ficção, pura e simplesmente. O livro faz a pessoa pensar no que está acontecendo ao nosso redor e não percebemos”, destaca.