Máscara do Homem-Aranha ajuda criança a vencer o câncer

Algumas crianças têm dificuldade em permanecer imóveis, o que pode exigir sedação para garantir o sucesso do procedimento. Visando evitar esse recurso e seus efeitos colaterais, a equipe de Radioterapia da Uopeccan desenvolve um trabalho personalizado de máscaras termoplásticas de imobilização. Isso proporciona mais conforto aos pequenos pacientes e os ajuda a cooperar melhor durante as sessões.

Essa foi a experiência vivida pelo pequeno Anthony Kaue de Camargo Encina. Aos cinco anos, no fim de 2023, iniciou na Uopeccan sua batalha contra um tumor cerebral. Parte do seu tratamento incluía 27 sessões de radioterapia, um procedimento simples e indolor, mas que demanda imobilidade total durante a aplicação da radiação.

A abordagem humanizada da equipe foi determinante para Anthony, que inicialmente tinha muito medo do tratamento. Com o uso de uma máscara temática do Homem-Aranha, seu personagem favorito, ele se sentiu mais confortável e participativo em todas as sessões.

Para Alice Cristina de Camargo, mãe de Anthony, o cuidado e a atenção da equipe fizeram toda a diferença. Seu filho não apresentou nenhum efeito colateral significativo, algo que ela atribui ao tratamento humanizado recebido. O menino até se entristeceu com a pausa nas sessões, considerando a visita ao hospital uma diversão.

Após a conclusão do tratamento, Anthony recebeu presentes, incluindo a máscara do Homem Aranha que o acompanhou durante meses, e teve a oportunidade de tocar o sino, um momento emocionante para todos os presentes.