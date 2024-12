Marginais da BR-277 serão alargadas de sete para nove metros na área industrial

A melhoria do tráfego das marginais das rodovias foi sempre um “gargalo” para os municípios – já que não se sabe quem acaba sendo responsável pelo trecho que divide a rodovia da cidade. Comerciantes e moradores sempre reivindicam melhorias em diversos pontos, principalmente nos locais aonde o fluxo de veículos é intenso e que a pavimentação asfáltica não é das melhores.

Uma parceria firmada entre o Governo do Estado e a Prefeitura de Cascavel vai viabilizar uma obra de R$ 25,4 milhões que deve iniciar já no próximo ano. O Estado vai repassar R$ 18 milhões, via Secretaria de Estado das Cidades, e o Município vai entrar com uma contrapartida de R$ 7,4 milhões. A obra prevê o alargamento de sete para nove metros das vias marginais da BR-277, na área industrial nas proximidades do Aeroporto Regional de Cascavel.

A obra contempla 1.780 metros de alargamento entre a Rua Guarujá e o Aeroporto e outros 4.504 metros entre a Avenida Tito Muffato e a empresa M.A. Máquinas. Além disso, prevê a construção de mais de seis quilômetros de ciclovias e de calçadas, além da instalação de iluminação em led em todo o trecho.

“É um projeto completo, para beneficiar o grande número de trabalhadores que circula pelo trecho, mais uma grande parceria entre o Governo do Estado e a prefeitura, para resolver um gargalo na cidade, ajudando no desenvolvimento de Cascavel, já que abrange a região industrial e o aeroporto”, afirmou o governador Carlos Massa Ratinho Júnior.

O prefeito de Cascavel, Leonaldo Paranhos assinou o convênio da parceria nesta terça-feira (10) durante a escola de governo e disse que, com apoio do governo, será resolvido um grande gargalo na infraestrutura urbana de Cascavel, já que cerca de 10 mil pessoas se deslocam diariamente pelas marginais, e a obra vai refletir diretamente na qualidade da mobilidade e de vida desses trabalhadores.

Reivindicação antiga

O secretário municipal de Serviços e Obras Públicas, Sandro Rocha Rancy disse que a obra vai atender a uma reivindicação antiga dos empresários, visto que a região tem várias empresas como transportadoras, que geram trabalho, empregos e produtos que são aqui vendidos para todo o Brasil. “As marginais são muito importantes porque dão acesso imediato às nossas empresas”, disse ele.

Rancy lembrou ainda que existe ainda demandas de outros locais na 277, 369 e da 467. “Precisamos olhar para as marginais, para as indústrias, para o comércio que está ali junto às marginais e melhorar essa infraestrutura para que a cidade possa produzir ainda mais”, reforçou. A previsão é que a licitação seja lançada nos próximos meses e que a obra inicie no primeiro trimestre do ano que vem.

Mais investimentos

Durante a Escola de Governo – Edição Especial, que ocorreu nesta terça-feira (10), no Teatro Emir Sfair, o prefeito Paranhos e Renato Silva, que assume o Município a partir do ano que vem, anunciaram mais R$ 110 milhões de investimentos para diversas áreas da cidade. Além disso, durante o evento foi feita uma prestação de contas das ações desenvolvidas nas últimas duas gestões do prefeito Paranhos.

Entre as obras anunciadas estão: recape da Avenida Assunção, pavimentação e alargamento da Rua Rio da Paz, infraestrutura do Loteamento Wilson Gonçalves, regularizações fundiárias importantes, licitação pelo do Compra Legal, pavimentação asfáltica de estradas rurais nas linhas São Martin, Scanagatta e Nossa Senhora da Salete, construções de novas unidades de saúde no Lago Azul, Palmeiras/AltoAlegre, 14 de Novembro e Gralha Azul.

“São obras importantes, aquisições de serviços e produtos que vão dar continuidade a essa velocidade que Cascavel tem hoje”, pontuou o prefeito Leonaldo Paranhos. Também foi anunciado o pagamento de licença-prêmio aos profissionais da educação, no valor de R$ 3,5 milhões.

Onde serão investidos os valores:



– Homologação e contrato obra de recape da Avenida Assunção – R$ 5.649.000,00

– Obra de pavimentação e alargamento da Rua Rio da Paz – R$ 4.000.000,00

– Autorização para licitação para obras de infraestrutura no Loteamento Wilson Gonçalves

– Regularização fundiária quadra 28 do loteamento Parque Residencial Santa Cruz

– Regularização fundiária quadra 19 do loteamento Parque 14 de Novembro

– Projeto de lei que altera e acrescenta dispositivos da lei municipal N° 2.179 de 17 de Dezembro de 1990, que cria o fundo municipal de desenvolvimento industrial e dá outras providências.

– Lançamento de licitação pelo Programa Cascavel Compra Legal – R$ 27.644.110,79 (CCL)

– Ordem de serviços para pavimentação asfáltica em TST da estrada rural São Martin, distrito de Sede Alvorada, trecho de 4,060km – R$ 2.099.900,00

– Ordem de serviços para pavimentação da estrada rural Linha Scanagatta – R$ 1.333.200,00