Lucas descobre asteroides em campanha da Nasa

A busca por asteroides é uma área de pesquisa que envolve a observação e catalogação de objetos rochosos que orbitam o Sol, especialmente aqueles que podem se aproximar da Terra. Esse trabalho é crucial para entender melhor a formação do Sistema Solar, a distribuição de corpos menores no espaço e os riscos potenciais que alguns desses asteroides podem representar.

Do Oeste do Paraná, o jovem Lucas Melo, de 23 anos, fez história ao descobrir cinco asteroides. O feito inédito ocorreu recentemente, durante uma campanha internacional da Nasa na busca por corpos celestes. A iniciativa foi promovida em parceria com a IASC (International Astronomical Search Collaboration).

Em entrevista ao Jornal O Paraná, Lucas, que é natural de Guaraniaçu, mas reside em Cascavel, onde trabalha e estuda de Engenharia de Produção, disse que a paixão pela astronomia começou ainda quando era criança. Ele ficava encantado ao olhar para o céu e observar as estrelas. E, agora, o sonho de contribuir com a ciência de alguma forma se tornou realidade. “Eu procurei no final do ano passado formas de poder fazer ciência, de trabalhar com isso de fato. Pesquisei na internet e encontrei essas campanhas que são feitas pela Nasa”, contou.

Equipe Enterprise

Liderando a equipe Enterprise, Lucas analisou imagens capturadas pelo telescópio Pan-STARRS, localizado no Havaí. Para isso, ele utilizou um software especializado chamado Astrometrica. Após um mês de trabalho intenso, Lucas conseguiu identificar cinco objetos celestes que, após avaliação pela IASC, se classificam como asteroides em estágio preliminar. Se a Nasa confirmar essas descobertas, Lucas terá a honra de nomear os asteroides, tornando-se um descobridor oficial.

Na visão de Lucas, a descoberta dos asteroides é uma colaboração excelente à ciência. “Podemos dizer que veio de um cidadão brasileiro e paranaense! Estou muito feliz, isso pode ser inspiração para muitos outros brasileiros que amam ciência e também querem contribuir”, destacou.