Leilão do Lote 6, o maior em extensão, será nesta quinta-feira na Bolsa de Valores

Após três leilões de rodovias, a Bolsa de Valores de São Paulo será palco de mais uma concessão paranaense nesta semana, na quinta-feira (19), a partir das 11h30. Será leiloado o Lote 6 do chamado Sistema Integrado de Rodovias do Paraná, cujo projeto foi desenvolvido em parceria pelo Governo do Estado e o governo federal, unindo num mesmo pacote rodovias estaduais e federais. O edital, publicado pela ANTT no dia 06 de agosto, prevê tarifa básica máxima de pedágio para disputa de R$ 0,17578/km.

Concessão BR-277

Com o Lote 6, o Paraná vai completar a concessão de todo o eixo da BR-277, desde a região Oeste, na fronteira com Paraguai e Argentina, até o Porto de Paranaguá. Isso porque os dois primeiros lotes que já foram concedidos pegam os outros trechos da rodovia, na região Central, Região Metropolitana de Curitiba (RMC) e Litoral. Além disso, ele coloca o Sudoeste no mapa das concessões paranaenses pela primeira vez, entre Cascavel e Pato Branco, acabando onde o Estado deixou encaminhado mais de 140 quilômetros de rodovias de concreto (PRC-280).

O lote inclui 662 quilômetros das rodovias BR-163, BR-277, PR-158, PR-180, PR-182, PR-280 e PR-483. É o maior em extensão, com 40 quilômetros a mais que o Lote 4.

Ele atravessa as cidades de Prudentópolis, Guarapuava, Candói, Cantagalo, Virmond, Laranjeiras do Sul, Diamante do Sul, Nova Laranjeiras, Guaraniaçu, Ibema, Campo Bonito, Catanduvas, Cascavel, Santa Tereza do Oeste, Céu Azul, Lindoeste, Santa Lúcia, Capitão Leônidas Marques, Realeza, Ampére, Francisco Beltrão, Manfrinópolis, Marmeleiro, Renascença, Vitorino, Pato Branco, Céu Azul, Matelândia, Medianeira, São Miguel do Iguaçu, Santa Terezinha de Itaipu e Foz do Iguaçu.

Quanto foi investido?

Os investimentos devem chegar a R$ 20 bilhões, sendo R$ 12,6 bilhões em grandes obras (Capex) e R$ 7,4 bilhões em manutenção (Opex). Entre os principais que a concessionária vencedora deve tirar do papel estão 462 quilômetros de duplicações, a maior parte na BR-277, mas também na PR-182, no Sudoeste. Também estão previstas a construção do Contorno de Marmeleiro, que fará a ligação da PRC-280 à PR-180 e terá quase sete quilômetros de extensão, e do Contorno de Lindoeste, com 6,8 km.

A Agência Estadual de Notícias publicou no começo de dezembro uma série de quatro reportagens com as principais obras desse lote. Elas detalham todas as modernizações e têm mapas que apontam os locais das melhorias. Esse mapa também traz todas as obras listadas no edital.