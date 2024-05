O juiz do 2° Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública da Comarca de Cascavel, Valmir Zaias Cosechen, teve o pedido de aposentadoria aceito pelo Tribunal de Justiça do Paraná.

O decreto que concedeu a aposentadoria do magistrado foi assinado pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, Desembargador Luiz Fernando Tomasi Keppen. No mesmo decreto, foram fixados os valores da aposentadoria do juiz.