Jovem de 25 anos morre em grave acidente no Reassentamento São Francisco

Uma jovem de 25 anos morreu e dois homens ficaram gravemente feridos em um acidente de moto na madrugada desta sexta-feira (19), próximo ao Reassentamento São Francisco, em Cascavel.

A vítima fatal era passageira na motocicleta pilotada por seu companheiro, de 22 anos. Segundo informações, o casal havia parado na via, no sentido do reassentamento, para aguardar o irmão do piloto, que seguia em outra moto logo atrás.

De forma inesperada, a motocicleta do casal foi atingida na traseira pela moto conduzida pelo irmão do piloto. Com a violência do impacto, a passageira da primeira moto sofreu ferimentos graves e não resistiu até a chegada do socorro médico. Os dois irmãos, ambos de 22 anos, também ficaram gravemente feridos e receberam atendimento imediato do Corpo de Bombeiros.

Após o atendimento inicial no local do acidente, o piloto da moto que colidiu na traseira foi encaminhado ao Hospital Universitário do Oeste do Paraná (HUOP), enquanto seu irmão foi levado para a UPA Tancredo Neves. A vítima fatal foi identificada como Érica Guimarães de Oliveira, de 25 anos.

Uma equipe da Polícia Militar esteve presente no local para registrar a ocorrência e iniciar as investigações sobre as causas do acidente. O corpo da jovem foi recolhido pelo Instituto Médico Legal (IML) para exames de necropsia e posteriormente liberado aos familiares para os atos fúnebres.

