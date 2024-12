Itaipu promove painel de inclusão sobre direitos das pessoas com deficiência

Para marcar o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência (PCDs), celebrado em 3 de dezembro, a Itaipu realizou, ontem (5), no Auditório da Segurança Empresarial, um painel sobre os direitos das pessoas com deficiência.

O evento contou com a presença de empregados PCDs, familiares, colegas e convidados de fundações da IB, como o Fundo de Pensão Fibra, Itaipu Parquetec e a Fundação Itaiguapy, que administra o Hospital Ministro Costa Cavalcanti.

O painel abordou os temas “Deficiências, suas múltiplas formas e inclusão” (doutora Edilayne Ribeiro), “Direitos e garantias para pessoas com deficiências” (Dr. João Estevão Silveira Filho) e “Direito Previdenciário para pessoas com deficiência” (Dr. Thiago Helton Ribeiro).

Todos os palestrantes têm deficiência e são referências no tema. Ao final, realizaram uma visita ao Mirante Central.

Inclusão

além disso, a iniciativa foi do Comitê de Gênero, Raça, Diversidade e Inclusão, em parceria com o setor de Recursos Humanos. Itaipu é uma das empresas pioneiras no Brasil a cumprir a cota de 5% de PCDs em seu quadro funcional. Atualmente, 72 empregados com deficiência trabalham na margem esquerda da Binacional.

A escolha dos temas do painel foi feita com base nas sugestões dos próprios empregados PCDs. Jéssica Maris da Rocha Maciel, coordenadora do Comitê de Gênero, Raça, Diversidade e Inclusão, explicou que a iniciativa surgiu a partir de uma consulta feita ao grupo sobre os temas que gostariam de aprender mais.

A pesquisa ajudou a definir os tópicos abordados no evento e a escolha dos palestrantes.

Jéssica antecipou que, no próximo ano, será criado um grupo de afinidades para as pessoas com deficiência, com o objetivo de fortalecer as pautas de inclusão e ampliar a permanência das discussões a partir das demandas dos PCDs.

No mês passado, Itaipu lançou o projeto-piloto da Jornada Especial de Trabalho. Por meio dessa iniciativa, empregados com deficiência ou dependentes com deficiência poderão trabalhar em jornada reduzida, sem redução salarial, para facilitar o tratamento de saúde e melhorar a qualidade de vida desses colaboradores.