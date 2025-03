Itaipu promove investigação sobre balanço de carbono do reservatório

Foz do Iguaçu - A Itaipu Binacional, o Itaipu Parquetec e cinco universidades parceiras estão conduzindo, nesta semana, uma coleta de materiais no reservatório da usina para analisar as emissões de gases de efeito estufa (GEE). Esta pesquisa também estuda sua relação com a biodiversidade. Com tecnologia de ponta, o projeto envolve 37 pesquisadores e 13 bolsistas.

Atualização de pesquisa sobre GEE em hidrelétricas

De acordo com Simone Benassi, gerente do Departamento de Reservatório e Áreas Protegidas da Itaipu, a iniciativa atualiza e aprofunda uma pesquisa realizada há cerca de 10 anos. Este foi o projeto Balcar, desenvolvido em parceria com o Ministério da Ciência e Tecnologia.

O reservatório da Itaipu é considerado de baixa emissão em comparação com outras hidrelétricas. Além disso, as áreas protegidas ao redor desempenham um papel essencial no sequestro de carbono, tornando o balanço de emissões da usina positivo. Isso ocorre porque captura-se mais GEE do que se emite.

Objetivo do estudo e investimento

O objetivo da nova pesquisa é compreender a fundo a dinâmica dos GEE no reservatório. Especialmente visam entender suas interações com microrganismos. Este estudo faz parte de um convênio executado pelo Itaipu Parquetec, em colaboração com as universidades Estadual de Maringá, Federal de Juiz de Fora, Federal de Alfenas, Federal de São Paulo e Federal do ABC.

Com um investimento de aproximadamente R$ 9 milhões, o projeto terá duração de três anos.

Hidrelétricas e o impacto ambiental

Embora as hidrelétricas gerem eletricidade sem emissões diretas, a formação de reservatórios pode contribuir para a liberação de GEE, dependendo de fatores como: